阿諾史瓦辛格加入眾院主導權論戰 籲反對加州選區重劃

前加州州長阿諾史瓦辛格今天加入攸關美國聯邦眾議院控制權的全國性論戰，敦促選民拒絕投票重劃加州選區的提案，強調此舉侵蝕民主原則，讓政治人物「從人民手中奪走權力」。

美聯社報導，民主黨支持於11月就「第50號提案」（Proposition 50）舉行投票，希望藉由這項倡議讓民主黨在加州增加5席聯邦眾議員，以抵消總統川普推動於2026年期中選舉之前在德州新增5個有利共和黨選區之舉。

提到「第50號提案」時，動作片巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）直言：「這太瘋狂了。」

他說：「對我而言這沒有任何意義，為了對抗川普，結果自己變成川普。負負不會得正。」

民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）主導的這項重劃選區提案將暫時擱置由加州一個獨立的委員會制定的選區，改以民主黨草擬、有利於民主黨候選人的重劃選區取而代之。

如果提案獲得通過，新選區劃分圖可能會讓這個自由派色彩濃厚的州在2026年期中選舉中減少5席共和黨眾議員，並在其他勢均力敵選區鞏固民主黨現任議員的地位，可能使民主黨在加州的眾議員席次從目前43席增至48席。

阿諾史瓦辛格在南加州大學（University of SouthernCalifornia）的演說中一再強調，這項提案將推翻過去他擔任州長時所推動，由獨立委員會通過公開程序劃分的選區，改由政治人物密室協商劃定的黨派性選區劃分圖取代。

「選區應該由人民參與公開討論，而不是讓政治人物暗中操作。」他並未直接點名批評紐松或支持這項提案的州議會民主黨多數派。

阿諾史瓦辛格上個月已表態將積極反對特別投票的提案。他在社群平台X上貼出自己進行重訓時穿著「終結不公平選區劃分」（TerminateGerrymandering）口號的T恤，上頭還印有一句針對「政治人物」的粗口。

他當時寫道：「我正在為這場選區重劃戰作準備。」

這位富裕的健美冠軍前州長將會投入這場論戰到什麼程度，目前仍不得而知。但即使已經卸任州長15年，他仍然深具政治影響力，暨可挹注資金打廣告，也能靠全球知名度影響選民。

長期以來，中間派政治人物阿諾史瓦辛格對川普不假辭色，他認為兩黨應該遠離極端，打破華府的僵局。