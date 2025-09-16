美突襲韓企工廠惹議 韓官員：美方似承認行動過激

快訊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國執法當局最近在喬治亞州針對非法移民的突襲行動中逮捕數百人，其中大多數是韓國公民。美聯社

美國執法當局最近在喬治亞州針對非法移民的突襲行動中逮捕數百人，其中大多數是韓國公民。韓國首席貿易談判代表呂翰九今天表示，美方似乎承認相關措施有些過激。

法新社等媒體報導，美國移民暨海關執法局（ICE）9月4日突襲韓國現代汽車（Hyundai Motor）和LG新能源（LG Energy Solution）位於喬治亞州的合資電動車電池工廠，逮捕大約475人，大多數為韓國公民。

這些韓國公民在事發一週後已搭機返回首爾。韓國政府今天指出，將檢視美方突襲行動是否存在任何侵害人權的情況。

韓聯社報導，呂翰九今天搭機抵達華府，接受韓媒特派記者團採訪，被問及韓國公民被美國移民暨海關執法局拘押一事會否影響美韓貿易磋商。

呂翰九指出，美方似乎也認為移民部門措施有些過激。韓方將在磋商中向美方反映韓企意見，維護其利益。

