川普擬列國內恐怖組織 專家：缺相應法律機制

美國保守派政論網紅柯克遇刺身亡，總統川普揚言要把左翼團體「反法西斯運動」（Antifa）列為「國內恐怖組織」。但美國並無針對國內團體的反恐相應制度，恐怕引發爭議。

政治新聞網POLITICO報導，柯克（Charlie Kirk）10日在美國猶他谷大學（Utah Valley University）演說時遭槍擊喪命，享年31歲。美國有關單位12日宣布，22歲的羅賓森（Tyler Robinson）因涉嫌謀殺柯克遭羈押。

雖然官方尚未確認犯嫌動機與政治傾向，但不少人從未擊發彈殼上的一些刻字，傾向犯嫌恐真有猶他州長柯克斯（Spencer Cox）所稱的「左翼意識形態」。

川普15日在白宮告訴媒體，他考慮將「反法西斯運動」（Antifa）定為「國內恐怖組織」。反法西斯運動是一個鬆散的反法西斯社運群體，成員來自四面八方，但川普常把它當作各種左派示威與活動的統稱。

川普說：「沒錯，我會這麼做的（將Antifa列為恐怖組織）。我百分之百會這樣做，Antifa很可怕。」但他也說相關決策會取決於身旁其他政府高層是否相挺。

根據美國相關政府網站，美國目前將特定團體列為「恐怖組織」的機制，都是針對外國（foreign）組織。

像是由國務卿主導，經過調查、通知國會、公告等程序後，認定某個團體為境外恐怖組織（FTO），可透過資產凍結、簽證限制、刑事偵辦等手段制裁；或由美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）等根據行政命令，制裁某些被認為與恐怖活動有關的個人或實體，但這也幾乎都是針對外國的實體、組織。

智庫「蘭德公司」（RAND）高級研究員威廉斯（Heather Williams）指出，極左的Antifa標榜站在白人至上主義、新納粹與其它極右翼團體的對立面，在2017年沙洛茲維爾（Charlottesville）的白人至上主義集會後引起全美關注。

她表示，Antifa組織鬆散、實際人數不明，主要活動包括遊行、起底白人至上主義者等，但確有一些成員會採取暴力行徑，例如認為若遇到白人至上主義者，向對方施暴是合理行為。

威廉斯說，將Antifa這類左派團體列為恐怖組織的最大挑戰在於，美國並無針對國內團體的相對應制度，也不存在將國內團體指定為恐怖組織的法律架構，Antifa也未明確符合「境外、恐怖、組織」等定義－它主要是國內性質（雖可能有外籍成員）、暴力行為是否達到恐怖主義程度不無疑問，由其它本身又是一個鬆散的運動。

威廉斯指出，若聯邦政府執意列為外國恐怖組織，Antifa可透過法律程序提出挑戰，爭取移出外國恐怖組織名單。

諾丁罕大學（University of Nottingham）國際關係與政治學院學者麥爾（Anna Meier）也點出，美國沒有純粹針對「國內恐怖主義」的成文法，也沒有對付國內恐怖主義的禁令機制。

她指出，雖可依據美國聯邦法律彙編（U.S. Code）的相關刑事條款，以「國內恐怖主義」罪名訴究特定攻擊，但單純參與某個國內組織並不構成犯罪，川普要將Antifa列為恐怖組織的威脅恐流於空話，除非透過行政命令創建一個全新機制。但鑒於言論自由保障，此舉必然會立即在法院面臨挑戰。