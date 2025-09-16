右派網紅柯克遇刺 川普政府遷怒左派恐加劇撕裂

美國保守派政論網紅柯克遇刺身亡，總統川普及身旁高層藉徹查本案今天揚言，將動用聯邦政府力量嚴懲所謂「資助並煽動暴力的左派網絡」，恐進一步加劇美國內部對立。

政治新聞網POLITICO報導，柯克（Charlie Kirk）10日在美國猶他谷大學（Utah Valley University）演說時遭槍擊喪命，享年31歲。美國有關單位12日宣布，22歲的羅賓森（Tyler Robinson）因涉嫌謀殺柯克遭羈押。

雖然官方尚未確認犯嫌動機與政治傾向，但不少人從未擊發彈殼上的一些刻字，傾向犯嫌恐真有猶他州長柯克斯（Spencer Cox）所稱的「左翼意識形態」。

副總統范斯（JD Vance）今天主持柯克生前頗受歡迎的每日廣播節目，並拉上白宮多位重量級人物一起到副總統辦公室，藉此既向柯克致敬，也承諾會有所報復。當時在Rumble平台收看人數一度超過25萬。

范斯承諾會痛懲「激進的左派瘋子們」，而白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）則表示，他將動用司法部與國土安全部打擊需為引發暴力負責的特定網絡。

POLITICO指這是川普政府高層近期相關承諾中的最新表態，透過鎖定政治對手並指控對方煽動仇恨與暴力文化，企圖以此報復柯克之死。

川普隨後也在白宮告訴媒體，他考慮將「反法西斯運動」（Antifa）定為「國內恐怖組織」。反法西斯運動是一個鬆散的反法西斯社運群體，成員分散四面八方，但川普常把它當作各種左派示威與活動的統稱。

川普說：「沒錯，我會這麼做的（將Antifa列為恐怖組織）。我百分之百會這樣做，Antifa很可怕。」但他也說相關決策會取決於身旁其他政府高層是否相挺。

范斯表示，他將「追查煽動、協助並參與暴力的非政府組織網絡」；米勒則在橢圓形辦公室向媒體說明，范斯指的是一些被控資助暴力抗爭與騷亂的非營利組織與團體。

范斯拋出兩個長年讓共和黨人惱怒的箭靶：福特基金會（Ford Foundation）及由民主黨大金主索羅斯（George Soros）創立的「開放社會基金會」（OpenSociety Foundations）；右翼人士長久以來將索羅斯視為眼中釘。

范斯說：「我真心相信我們國家能團結起來，也相信必須如此。但唯有查出真相，才能達到真正的團結，而我們國家有許多艱難的真相得面對。」

范斯援引柯克遇害後線上機構「輿觀」（YouGov）所做的一份調查。民調顯示近1/4的極左派受訪者認為，可接受「對政治人物之死感到高興」；反觀極右派受訪者僅3%表示可接受。1/4的極左派受訪者不同意「政治暴力永遠不合理」這一說法，而極右派僅3%同意。

范斯表示，99%的民主黨人和其他左派人士可能永遠不會去殺人，但藉由慶祝這起謀殺案、為其辯護，乃至扭曲柯克所曾說過的話，「他們正創造一種環境，讓這類事情註定會發生。」

紐約時報引述兩名川普政府高層透露，部會首長與聯邦部門主管正鎖定名單，藉由將一些左派活動歸為「國內恐怖主義」，懲罰被指控為資助或支持暴力示威的自由派團體。當前一項策略是取消一些抨擊保守派與川普的非營利組織的免稅。

紐時指出，柯克遇害後，川普立即將美國大多數政治暴力歸咎於「激進左派」，卻為右翼的暴力開脫，稱後者只是出於「不想看到犯罪」。

民主黨人警告，川普政府不光是打擊仇恨言論或暴力，很可能想藉柯克之死為由趁機打壓政壇異議者。

康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員墨菲（ChrisMurphy）14日在社群媒體寫道：「當心，某些壞事可能馬上到來。柯克的遇害本可團結美國人共同對抗政治暴力，但川普與他的激進派似乎正準備展開打擊異己。」

共和黨人的言論則恐助長美國社會撕裂。當選前曾多次暗示支持處決民主黨高層的喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），今天在社群媒體上表示，柯克遇害後「幾百萬左派在慶祝，還明確表達希望我們也全都死掉」。

她呼籲「國家應和平分手」，並認為美國「對我們任何人而言都已不再安全」。