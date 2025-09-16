川普控告紐時報導涉誹謗 索賠150億美元

快訊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普今天表示，他將對紐約時報（The New York Times）提起150億美元（約新台幣4555億元）的誹謗訴訟。此前，紐時刊登了川普與已故性犯罪富豪艾普斯坦有關報導。

路透社報導，川普上週曾揚言對紐約時報提出訴訟，理由是紐時報導了一份與艾普斯坦（JeffreyEpstein）有關、內容帶有性暗示的紙條及畫像。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「今天，我很榮幸地對紐約時報提起150億美元的誹謗訴訟。」

紐約時報在非上班時間，並未立即回覆路透社的置評要求。

川普指控紐時抹黑他本人，也對其家人與企業，以及「美國優先運動」和「讓美國再次偉大」（MAGA）等由共和黨主導的運動和理念造謠。

他補充表示，這起訴訟將在佛羅里達州提出，但未透露進一步細節。

