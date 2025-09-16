談論柯克之死遭肉搜甚至解雇 凸顯員工言論自由受限
美國保守派活動家柯克遭槍擊身亡後，短短數天內，就有許多員工因對其死訊發表言論而遭解雇，其中包括微軟國家廣播公司（MSNBC）政治分析家陶德（Matthew Dowd）。
保守派活動人士試圖揪出在社群媒體發布他們認為對柯克（Charlie Kirk）不敬或帶有慶祝意味貼文的用戶，鎖定對象涵蓋記者、教師等各行各業。右翼意見領袖盧默（Laura Loomer）表示，她會試圖毀掉任何公開慶祝柯克死訊者的職業前途。
這並不是第一次有員工因公開發言，包括在社群媒體貼文，而丟掉工作的，但近期解雇事件發生速度之快，引發關於勞工權益與雇主權益之間平衡的討論。
法律因各州而異，但總體而言，對於因在私人工作場所內外發言而受到處罰的員工，法律保障非常有限。
Engage PEO的馬西斯-麥克瑞迪（Vanessa Matsis-McCready）說：「大多數人認為他們擁有言論自由的權利…但這不一定適用於職場。大多數民間企業員工在工作場所沒有這類言論的保障。」
此外，社群媒體盛行使得雇主更容易追蹤員工在工作以外的行為，「肉搜」現象也愈發普遍。
