柯克案延燒！槍手跨性別女友被起底 FBI懷疑「有人出錢包庇」

美國總統川普盟友、保守派領袖柯克遭槍擊身亡，22歲猶他州男子羅賓森涉嫌行凶。美國聯邦調查局（FBI）副局長邦吉諾（Dan Bongino）表示，調查持續擴大，目前鎖定是否存在更大幕後網絡從旁協助甚至包庇。同時，隨著當局證實羅賓森與一名跨性別者交往，這名跨性別者也遭到肉搜，甚至其親戚都出面向媒體爆料，他因而淪為槍擊案箭靶。

紐約郵報引述邦吉諾在福斯新聞節目America's Newsroom訪談時指出，FBI正調查槍擊案是否涉及更大規模的支持網絡，並且可能有人提供資金，或掌握具體內情卻未通報。先前執法部門已證實，正調查是否有支持跨性別團體涉案。

節目主持人追問，槍手開槍的時間點，是否與柯克當時正回答一名觀眾關於跨性別者大規模槍擊案的提問有關。對此，邦吉諾回應：「我現在不想下結論說兩者有無關聯。柯克經常接到這類問題，這並不罕見。不過我們會持續調查。」

另一方面，當局先前證實，羅賓森與同為22歲跨性別者特格斯（Lance Twiggs）交往中，且特格斯積極配合辦案。但是，由於特格斯跨性別者的背景，現在成為輿論焦點。

印度第一郵報報導，特格斯來自猶他州南部，曾就讀猶他理工大學，與羅賓森一樣沉迷電玩，經常在TikTok帳號分享射擊遊戲影片，包括《Apex英雄》、《特戰英豪》與《火箭聯盟》。其親戚先前向媒體透露，特格斯正從男性過渡為女性。

此外，特格斯的親戚告訴福斯新聞，特格斯從18歲起行為舉止開始改變，對家人及自幼接受的保守價值觀逐漸產生敵意。親戚直言，特格斯「討厭保守派和基督徒」，「他恨我們，這些年來變得越來越疏離並激進化，過去一兩年尤其明顯惡化」。

另一名親戚更形容特格斯是「家族裡的害群之馬」，並懷疑羅賓森的激進政治觀點可能受伴侶影響。「兩人交往後，羅賓森明顯變得更糟。他們都是重度玩家，周遭還有其他群體影響，但我的直覺告訴我，特格斯的影響更大。」

每日郵報報導，特格斯在2020年至2021年間，多次在美國網路論壇Reddit發文，支持「反覺醒」作家彼得森（Jordan Peterson）。彼得森以批判激進左翼運動聞名，尤其針對性別認同、跨性別及跨性別代名詞運動。

特格斯甚至在討論彼得森的論壇中，承認自己曾經「極度恐懼跨性別者」，儘管其本身就是跨性別者。特格斯也認為，現在對性別焦慮的診斷太快。