分析：TikTok協議交川習通話拍板 牽動兩人會晤

美國財長貝森特今天表示，美中在馬德里就TikTok談判所達成架構協議可望由兩國領袖19日通話時拍板。美媒指出，就TikTok達成某種安排對促成川、習面對面會晤至關重要。

美中經貿高層14至15日於西班牙首都馬德里再次就關稅與貿易等議題會談。但貝森特（Scott Bessent）說，馬德里會談的重點就是TikTok，其他議題大多被推遲。

● 美財長：TikTok轉為美方經營 保留中國特色

他說這項架構協議應能讓TikTok的所有權轉為美方控制，並說這項協議將能維護美國的國家安全利益，同時保留TikTok的「中國特色」。

貝森特今天告訴媒體：「川普總統和習主席19日通話時將敲定協議，目前我們確已談出TikTok協議的架構。我認為這個架構可讓TikTok的所有權轉為由美國控制。」

美國總統川普今天稍晚面對媒體詢問時表示，目前尚未決定會否讓中方在日後營運TikTok的新團隊內繼續持有股份。但他說TikTok談判「甚至可能讓我們與中國的關係更進一步」，並暗示他將在與習近平的接觸中尋求達成更廣泛的貿易協議。

美國國會去年4月跨黨派壓倒性通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱不賣就禁），由時任總統拜登同月簽署。內容規定中國母公司字節跳動（ByteDance）若不脫手，TikTok將於今年1月19日起在美被禁。

● 美官員：TikTok談不定 難有川習會

但川普在1月就職後順延「不賣就禁」措施，簽署行政命令給字節跳動公司額外75天以促成協議，後來又分別於4月與6月繼續展延，而9月17日展延期限屆滿。川普多次未TikTok「續命」，是認為TikTok在上次大選幫他斬獲不少年輕選票。

一名美方官員強調，就TikTok達成某種安排對於促成川普與中國領導人習近平今年可能的面對面會晤至關重要。如果未能就TikTok達成協議，下月底韓國的亞太經合會（APEC）時川、習就不會會晤，川普可能的訪中國是訪問也不會成行。

中國互聯網資訊辦公室副主任王京濤提到透過把TikTok美國用戶數據和內容安全業務委托運營、演算法等智財使用授權等方式解決TikTok問題，但未具體說明細節。

演算法是決定用戶首頁上出現哪些影音的關鍵，也是美中TikTok協議的核心爭執點。華盛頓郵報指出，今年稍早白宮曾討論過一個方案，允許TikTok母公司字節跳動保留演算法的控制權，但租給一間新的在美分公司。

● 美方接手團隊與演算法歸屬 尚不明朗

然而批評者認為，這樣的安排讓TikTok依然有大量推播中國宣傳的風險，沒處理到「不賣就禁」法所要解決的核心問題。

今年稍早由美國政府居間協助談判的一項提案，建議將 TikTok在美分拆，並將字節跳動的持股降至20%以下，以符合「不賣就禁」法的規定。

據兩名知情人士透露，按當時提案，目前已持有字節跳動股份的投資者如泛大西洋投資集團（GeneralAtlantic）、須斯罕那國際集團（SusquehannaInternational Group）及KKR等將持有30%股份，新引入的投資團隊則將持有50%。

當時的新投資團隊包括科技巨頭甲骨文（Oracle）、創投公司安德立森霍洛維茲（AndreessenHorowitz），以及私募股權公司黑石（Blackstone）與銀湖（Silver Lake）；目前不清楚他們是否仍有意接手TikTok。

TikTok表示在美用戶達1.7億。華郵指出，儘管面臨Instagram Reels與 YouTube Shorts等短影音服務強勢挑戰，TikTok影響力仍鉅，也是過去10年間最成功的社群媒體之一。分析師們估計，TikTok去年在美創造近100億美元營收，主要來源包括廣告、觀眾捐助以及電商銷售。