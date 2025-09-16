川普控告紐約時報誹謗 求償逾4,500億元！批挺賀錦麗 為民主黨喉舌
美國總統川普表示，他已對紐約時報提起一宗金額高達150億美元（約台幣4,512.億元）的誹謗與誣衊訴訟，指控該報充當激進左派民主黨的「傳聲筒」。
川普在社群平台Truth Social貼文指出，這起訴訟已在佛羅里達州提出，並點名紐時先前曾在頭版公開支持總統大選另一名候選人賀錦麗（Kamala Harris）等事件，作為他提告的原因之一。
川普寫道，他曾成功提告其他媒體，使其最終不得不支付破紀錄的和解金，而紐時長期以來蓄意撒謊抹黑他，這份過去曾受人尊經但現已淪為「破報」報紙應該要負起責任。
