美軍再擊沉疑似委內瑞拉運毒船 川普：不排除陸地戰

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美軍再度擊沉一艘疑似委內瑞拉運毒船，委國總統馬杜洛譴責美方「侵略行徑」，川普則說不排除發動陸地戰，以殲滅來自委內瑞拉的販毒集團。

法新社報導，川普在社群媒體發布一段影片，畫面顯示一艘船隻在海上載浮載沉，隨後爆炸成了一團橘色火球，還說美軍的行動「擊斃了3名男性恐怖分子」。

川普隨後補充說，美軍在國際水域打擊這些來自委內瑞拉、已確認為毒梟的恐怖分子，並聲稱他們正在將非法毒品運往美國。

美軍對疑似委內瑞拉運毒船發動致命攻擊的做法，引發外界質疑這麼做是否符合國際法，或實際上是否等同於法外處決，但川普堅稱，美國確信這些人都是毒販。

川普在橢圓形辦公室告訴記者：「我們有證據，你們只要看看散落在海面上的貨物就知道，那是一袋袋的古柯鹼和芬太尼。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在訪問耶路撒冷（Jerusalem）期間接受福斯新聞（Fox News）訪問時，為美軍在國際水域的攻擊行動辯護。

他說：「我們有百分之百的把握，確認該艘船隻涉嫌運毒。」

委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天強烈回擊，譴責美國的「侵略行徑」，並點名盧比歐是「死亡與戰爭之王」。

馬杜洛強調，委內瑞拉將徹底行使其「正當自衛權」。

馬杜洛說，兩國的溝通因美國「侵略」而中斷，這些「炸彈威脅」導致雙方關係徹底崩潰。

馬杜洛經常指控美國企圖在他的國家推翻政權。兩國自2019年起就已斷絕外交關係。

外界一直揣測，川普政府可能正在準備對拉美販毒集團展開針對性打擊，其中包括委內瑞拉。

當被問及美軍是否將擴大打擊至委內瑞拉本土時，川普拒絕排除這種可能性，並對記者說，「我們拭目以待」。

他說：「委內瑞拉正在把幫派分子、毒販和毒品運到美國。令人無法接受。」

美軍上週宣稱擊沉第一艘疑為委內瑞拉運毒船隻，導致11人死亡。

