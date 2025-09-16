廢除季報來真的！應川普要求 美證管會評估修法讓企業改採半年報

針對美國總統川普在社群發文表示企業應停止發布季報，改採半年報，華爾街的主要監管機構美國證管會（SEC）表示，已經將這項建議列為優先事項。不過專家警告，此舉雖然節省企業成本，卻犧牲企業揭露財務與營運狀況的透明度。

川普15日在社群媒體上寫道：「在獲得SEC核准的情況下，企業不應再被迫按季提交財報，而是改為每六個月提交一次。這會省錢，而且讓管理層更聚焦妥善經營公司。」

對此，SEC發言人同日稍後表示：「應川普總統要求，主席艾特金斯（Paul Atkins）與SEC正把這項提案列為優先事項，進一步消除讓企業加重負擔的不必要監管規定。」

若要變更法規，可能會透過正式的立法程序完成，包括提出草案、公評期以及審查。若正式落實改採半年報，將是川普主導下，SEC又一次鬆綁管制措施。當局今年來已經撤回拜登政府提出的十多項規則，並讓企業更容易將部分股東提案排除在年度會議的表決之外。

SEC自1970年起強制企業每季揭露財報，是因應1929年股市崩盤後，數十年來致力於提高透明度的行動之一。

投資顧問業者ValueEdge Advisor主席米諾表示，放棄季報制度「顯然是大幅倒退」。她指出，美國市場之所以保持強勁，正是因為這種透明度增強了市場信任。

然而，批評季報制度的人則認為它存在缺陷：成本高、迫使企業過度關注短期表現，妨礙投資與創新，還可能導致投資人過度反應。

其實川普早在2018就提出類似主張，當時SEC曾徵詢公眾意見，但最終並未修改規定。川普在最新貼文中還將美國的財報制度與中國大陸相比，暗示北京採用的做法對企業來說更有效率、更具成本效益。

在歐洲，多數企業僅被強制每半年公布一次財報，但許多公司仍選擇每季發布，原因包括滿足投資人期待。

季度報告支持者認為，這對於維持投資人獲得資訊透明、降低市場操縱風險至關重要。另一方面，改為半年報可能也會提高財報的不確定性與波動性。

Newedge Wealth投資組合策略主管尼克表示：「雖然目標是讓投資人和企業更著眼長期，但這會增加股市的不確定性，甚至可能壓低估值。財報季的股價波動也會更劇烈，因為錯估的幅度更大、更具影響力。」