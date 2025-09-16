快訊

以柯克之名！ 川普政府揚言動用一切資源打擊「極左派」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普的盟友柯克遭槍擊致死後，副總統范斯15日在白宮主持《查理柯克秀》。美聯社
美國總統川普的盟友柯克遭槍擊致死後，副總統范斯15日在白宮主持《查理柯克秀》。美聯社

美國總統川普的盟友柯克日前遭槍擊致死，副總統范斯15日主持他的Podcast時，猛烈抨擊所謂的「極左派」以及他們對暴力日益寬容的態度，並表示川普政府將致力瓦解那些慶祝柯克之死及向政敵施行暴力的團體。

衛報報導，范斯在辦公室錄製柯克的Podcast《查理柯克秀》，並與川普政府高層成員以及柯克運動的長期友人對話，其中包括白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）。

范斯表示，川普政府將「致力瓦解在國內宣揚暴力和恐怖主義的機構」，並強調未來幾個月會持續推進相關工作，同時「探索各種可能方案，為國家帶來真正的團結，阻止那些因不滿他人言論而殺害同胞的人」。

米勒則說，川普政府將「以查理之名」展開行動，動員司法部、國土安全部以及整個政府的所有資源，「識別、破壞、瓦解並摧毀這些網路」。

他並表示，將把自己的「義憤」集中在「導致這起暗殺的組織運動上，要根除並瓦解這些恐怖網路」，並在詳細描述自己所認為的「龐大國內恐怖運動」時指出，這包含「組織性的起底行動、暴動、街頭暴力、非人化與污名化活動、公布住址，並結合旨在觸發與煽動暴力的訊息，以及執行和推動暴力的組織小組」。

范斯則呼籲民眾，看到有人慶祝柯克被殺時，「請公開指出來，甚至直接去找他們的老闆。我們不相信政治暴力，但我們相信文明，慶祝政治暗殺沒有文明可言」。

衛報指出，槍擊致死柯克的兇嫌羅賓森政治傾向尚不明朗，但在他被捕之前，右派知名人士就已向左派宣戰，聲稱左派應對柯克之死負責。不過，目前沒有證據顯示存在支持槍手的網絡，米勒也未提供有力證據證明他所稱的「龐大國內恐怖運動」正在運作。

柯克遇刺案後 白宮高層矢言剷除國內恐怖活動

美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）今天矢言稱川普政府會瓦解一個他所稱、與右翼活動人士柯克（Charli...

