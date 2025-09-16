美中TikTok協議細節曝光！外媒揭字節跳動可能持股 國會鷹派放話嚴審

政治新聞網站Politico報導，美中15日結束馬德里經貿會談後就TikTok「不賣就禁」一事達成基本框架共識，具體協議有待美國總統川普與中國國家主席習近平19日通話敲定。然而，一些共和黨對中鷹派表態將嚴格審查協議是否合法。白宮一名熟悉談判的人士透露，屆時TikTok母公司字節跳動持股可能低於20%，以符合法案要求，並且將徹底消除中共存取美國公民個資的可能性。

眾議院「美國和中共戰略競爭特設委員會」一名發言人表示，「任何協議都必須遵守去年跨黨派共同通過、具歷史意義的法案，包括徹底剝離字節跳動控制權，以及演算法完全脫鉤」。

特設委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）15日告訴Politico：「我期待審閱並了解這份協議，確保它遵循法案規範保障美國人的利益......我相信政府正在談判一個好的解決方案。」

報導指出，在國會，即便是對中鷹派議員，大多也迴避討論「川普若談成協議之後會怎樣」的問題，只有少數人表現看似強硬的態度，多數資深議員較為謹慎觀望。

參院司法委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）指出，國會立法要求TikTok由美國公司持有，否則就得退出美國市場，「我不知道這份框架的內容，若低於這個標準，總統就是違反國會意圖」。

然而，國會避而不談的問題是，如果川普真的達成一份公然違反法案的協議，國會會怎麼做、或者能怎麼做？很少有人願意批評政府多次延長寬限期，而川普已經一再推遲，早就超出法案原本授權的範圍。

「期待看到協議細節，」眾議院能源暨商務委員會主席葛思里（Brett Guthrie）表示，「中國依然是美國的主要對手，我們不能允許與中國共產黨有關的實體監控和操縱美國人民」。