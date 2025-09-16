快訊

川普人馬正式進入聯準會！美國參院通過白宮顧問米蘭理事任命案

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭（如圖）出任聯準會理事，於15日獲得參議院表決通過。歐新社
華爾街日報報導，美國參議院15日以48比47通過表決，確認白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）任職聯準會理事，接替上月辭職的理事庫格勒（Adriana Kugler）。這是超過25年來第二快通過的人事任命案，被視為白宮的一大勝利。

米蘭今年3月才出任經濟顧問委員會主席，他表明不會辭職，而是以留職停薪方式同時擔任聯準會理事，創下自1935年聯準會改革以來首例。他強調會獨立行事，但外界憂心此舉削弱聯準會免於行政干預的公信力。

前波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）批評：「沒有辭去行政職位釋出非常糟糕的訊號，這令人不解，除非你想以挑釁的方式表明不在乎被認為缺乏獨立性。」

哈佛經濟學者曼昆（Greg Mankiw）直言，這種安排等同於司法部長暫時請假去最高法院當大法官，「這是川普整體戰略的一部分，目的是讓貨幣政策更受白宮控制」。

米蘭曾公開批評聯準會主席鮑爾領導下的降息決策，並表示川普的政策直覺「比鮑威爾更具前瞻性」。分析人士認為，他可能在即將召開的利率會議上主張更大幅度降息。

白宮 聯準會

相關新聞

「是我」！ 柯克槍擊案兇嫌羅賓遜傳在Discord向網友坦承犯案

華盛頓郵報15日獨家報導，美國總統川普盟友、保守派政治倡議人士柯克在猶他谷大學（UVU）遭槍擊身亡後，兇嫌羅賓遜（Tyl...

川普複製華府模式 下令國民兵開往曼菲斯

美國總統川普今天簽署命令派遣國民兵前往曼菲斯（Memphis），理由如同保護華盛頓與洛杉磯一樣免受移民犯罪侵害。這是川普...

聯準會開會在即 川普聲請撤換理事庫克遭上訴法院駁回

美國聯邦上訴法院15日晚間駁回川普政府提出的緊急申請，要求在聯準會下次會議前立即撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook）...

川普人馬正式進入聯準會！美國參院通過白宮顧問米蘭理事任命案

華爾街日報報導，美國參議院15日以48比47通過表決，確認白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）任職聯...

影／川普2度派美軍轟炸毒品船！3人死亡 影片曝光掀疑點

華爾街日報報導，美國總統川普15日在社群發文證實，美軍於國際水域打擊非法運毒船，造成3名來自委內瑞拉的人員喪生，貼文同時...

對柯克暗殺表態恐被撤簽證 魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

美國國務卿魯比歐15日表示，他同意副國務卿藍道（Christopher Landau）的說法，指美國不歡迎任何慶祝謀殺的...

