川普人馬正式進入聯準會！美國參院通過白宮顧問米蘭理事任命案

華爾街日報報導，美國參議院15日以48比47通過表決，確認白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）任職聯準會理事，接替上月辭職的理事庫格勒（Adriana Kugler）。這是超過25年來第二快通過的人事任命案，被視為白宮的一大勝利。

米蘭今年3月才出任經濟顧問委員會主席，他表明不會辭職，而是以留職停薪方式同時擔任聯準會理事，創下自1935年聯準會改革以來首例。他強調會獨立行事，但外界憂心此舉削弱聯準會免於行政干預的公信力。

前波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）批評：「沒有辭去行政職位釋出非常糟糕的訊號，這令人不解，除非你想以挑釁的方式表明不在乎被認為缺乏獨立性。」

哈佛經濟學者曼昆（Greg Mankiw）直言，這種安排等同於司法部長暫時請假去最高法院當大法官，「這是川普整體戰略的一部分，目的是讓貨幣政策更受白宮控制」。

米蘭曾公開批評聯準會主席鮑爾領導下的降息決策，並表示川普的政策直覺「比鮑威爾更具前瞻性」。分析人士認為，他可能在即將召開的利率會議上主張更大幅度降息。