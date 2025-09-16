影／川普2度派美軍轟炸毒品船！3人死亡 影片曝光掀疑點

華爾街日報報導，美國總統川普15日在社群發文證實，美軍於國際水域打擊非法運毒船，造成3名來自委內瑞拉的人員喪生，貼文同時附上一段影片，可見一艘似乎靜止的船隻遇襲後炸出火球，但海上並未出現可見的毒品。這是美國政府9月第二度出動美軍緝毒。

這次行動位於美國南方司令部作戰區域，涵蓋中美洲、南美洲以及加勒比海。委內瑞拉官員尚未立即置評，五角大廈官員也未公開談及這次打擊。

川普15日在橢圓辦公室告訴記者，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）已向他展示證據，證明船上遭擊殺的人從事毒品交易。他形容：「你只要看看散落在海上的貨物就知道，到處都是裝滿古柯鹼和芬太尼的大袋子」。

根據川普公布的影片，該船遇襲時幾乎沒有移動，或者已靜止在水面。另外，海上並未出現任何可見的毒品。專家指出，委內瑞拉毒品幫派並不生產或走私芬太尼。

有別於依照標準程序先攔截並搜查毒品，川普聲稱，直接對船隻使用致命武力，已經對毒販產生嚇阻效果，甚至讓一些漁民也擔心被誤認為走私者。他說：「老實說，如果我是漁民，我也不會想出海捕魚，也許人家會覺得我的船艙藏了毒品。」

川普政府9月2日首度證實美軍打擊委內瑞拉運毒船，造成11人死亡，並稱該船屬於黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）。美國官員迄今未透露2次打擊地點，或是遇襲船員身分。

川普政府二度動用美軍打擊疑似毒品走私的行動，恐引發是否符合美國國內及國際法律規定。

參議院軍事委員會民主黨首席議員里德（Jack Reed）在首次打擊行動後表示，「完全沒有證據顯示這次襲擊是出於自衛，這點很重要，因為依照國內法與國際法，美軍根本無權對平民船隻動用致命武力，除非是出於自衛」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885