看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

錄影片挺羅智強選黨主席 馬英九：老一輩國民黨該交棒了

MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4

川普複製華府模式 下令國民兵開往曼菲斯

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普今天簽署命令派遣國民兵前往曼菲斯（Memphis）。 歐新社
美國總統川普今天簽署命令派遣國民兵前往曼菲斯（Memphis），理由如同保護華盛頓與洛杉磯一樣免受移民犯罪侵害。這是川普打擊犯罪的新行動，但批評人士視此舉為獨裁手段。

法新社報導，川普表示，這支特遣部隊將是8月派往首都華盛頓部隊的「翻版」。他在橢圓形辦公室的命令簽署儀式上說：「這項行動將包括國民兵、聯邦調查局（FBI）等其他聯邦機構。」鑑於現在所發生的犯罪事件，此舉「非常重要」。

川普還表示：「接下來我們可能會去芝加哥。」

川普聲稱，在華盛頓和洛杉磯部署部隊與執行遣返，已保護這些城市免受移民犯罪侵害，而這也是川普競選時的主要承諾。

司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，聯邦機構將複製「非常成功的」華盛頓模式，「讓曼菲斯再次安全」。

迄今為止，川普打擊犯罪的主要地點，都是民主黨執政的城市。

曼菲斯位於田納西州，居民以黑人占多數，市長是民主黨籍，但田納西州的州長是共和黨籍。

川普政府上週在芝加哥啟動名為「中途閃擊行動」（Operation Midway Blitz）移民執法行動，目的在打擊所謂「最惡劣罪犯」。

川普曾多次威脅要派遣國民兵進入芝加哥，並在社群媒體與伊利諾州民主黨籍州長普里茨克（JBPritzker）互相批評。

