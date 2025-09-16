快訊

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

錄影片挺羅智強選黨主席 馬英九：老一輩國民黨該交棒了

MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4

聽新聞
0:00 / 0:00

「是我」！ 柯克槍擊案兇嫌羅賓遜傳在Discord向網友坦承犯案

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國保守派政治倡議人士柯克槍擊致死案嫌犯羅賓遜的入獄照。法新社
美國保守派政治倡議人士柯克槍擊致死案嫌犯羅賓遜的入獄照。法新社

華盛頓郵報15日獨家報導，美國總統川普盟友、保守派政治倡議人士柯克在猶他谷大學（UVU）遭槍擊身亡後，兇嫌羅賓遜（Tyler Robinson）疑似於行兇隔日，透過網路訊息向近30人坦承自己就是兇手。

據CNN與《紐約郵報》轉述，這則訊息於11日晚間發出，時間約在羅賓遜被捕前兩小時，來源是與他綁定的線上社群平台Discord帳號。據稱他在私人群組留言寫道：「嘿各位，我有壞消息要告訴大家，昨天在UVU的人是我。我對這一切感到抱歉。我稍後會透過一位警長朋友自首。」他並向網友們感性告別。

Discord先前聲明，經內部調查後「未發現嫌疑人在Discord上策劃事件或宣傳暴力的證據」。這段對話的截圖據稱傳送給約30人，《華郵》透過該群組一名匿名成員取得，但尚未獨立驗證其真實性。

CNN報導，聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）表示，嫌犯曾留下一張紙條，內容提到他有「機會除掉」柯克，並寫道「我會付諸行動」。

巴特爾說，這則訊息既是一張「紙條」，也是「簡訊對話」，原本已被「銷毀」，但調查人員成功復原，不過尚未公開完整內容。他補充指出，從與柯克遇害槍枝一同被發現的螺絲起子與毛巾上提取的DNA，與嫌犯羅賓遜相符。

延伸閱讀

對柯克暗殺表態恐被撤簽證 魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

柯克案效應 保守派捐600萬、TPUSA獲3.2萬份分會申請 如「巨人被喚醒」

柯克案重大進展！FBI懷疑挺跨性別團體涉案 槍手伴侶照片被曝光

柯克遇刺案槍手不認罪！拒絕配合調查 可能犯罪動機曝光

相關新聞

「是我」！ 柯克槍擊案兇嫌羅賓遜傳在Discord向網友坦承犯案

華盛頓郵報15日獨家報導，美國總統川普盟友、保守派政治倡議人士柯克在猶他谷大學（UVU）遭槍擊身亡後，兇嫌羅賓遜（Tyl...

川普複製華府模式 下令國民兵開往曼菲斯

美國總統川普今天簽署命令派遣國民兵前往曼菲斯（Memphis），理由如同保護華盛頓與洛杉磯一樣免受移民犯罪侵害。這是川普...

聯準會開會在即 川普聲請撤換理事庫克遭上訴法院駁回

美國聯邦上訴法院15日晚間駁回川普政府提出的緊急申請，要求在聯準會下次會議前立即撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook）...

川普人馬正式進入聯準會！美國參院通過白宮顧問米蘭理事任命案

華爾街日報報導，美國參議院15日以48比47通過表決，確認白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）任職聯...

影／川普2度派美軍轟炸毒品船！3人死亡 影片曝光掀疑點

華爾街日報報導，美國總統川普15日在社群發文證實，美軍於國際水域打擊非法運毒船，造成3名來自委內瑞拉的人員喪生，貼文同時...

對柯克暗殺表態恐被撤簽證 魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

美國國務卿魯比歐15日表示，他同意副國務卿藍道（Christopher Landau）的說法，指美國不歡迎任何慶祝謀殺的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。