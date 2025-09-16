「是我」！ 柯克槍擊案兇嫌羅賓遜傳在Discord向網友坦承犯案

華盛頓郵報15日獨家報導，美國總統川普盟友、保守派政治倡議人士柯克在猶他谷大學（UVU）遭槍擊身亡後，兇嫌羅賓遜（Tyler Robinson）疑似於行兇隔日，透過網路訊息向近30人坦承自己就是兇手。

據CNN與《紐約郵報》轉述，這則訊息於11日晚間發出，時間約在羅賓遜被捕前兩小時，來源是與他綁定的線上社群平台Discord帳號。據稱他在私人群組留言寫道：「嘿各位，我有壞消息要告訴大家，昨天在UVU的人是我。我對這一切感到抱歉。我稍後會透過一位警長朋友自首。」他並向網友們感性告別。

Discord先前聲明，經內部調查後「未發現嫌疑人在Discord上策劃事件或宣傳暴力的證據」。這段對話的截圖據稱傳送給約30人，《華郵》透過該群組一名匿名成員取得，但尚未獨立驗證其真實性。

CNN報導，聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）表示，嫌犯曾留下一張紙條，內容提到他有「機會除掉」柯克，並寫道「我會付諸行動」。

巴特爾說，這則訊息既是一張「紙條」，也是「簡訊對話」，原本已被「銷毀」，但調查人員成功復原，不過尚未公開完整內容。他補充指出，從與柯克遇害槍枝一同被發現的螺絲起子與毛巾上提取的DNA，與嫌犯羅賓遜相符。