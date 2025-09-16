快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

籲共和黨團結通過撥款法案 川普：失敗不是選項

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國聯邦政府資金預計於9月30日到期，若美國國會無法通過新一輪撥款法案，聯邦政府恐再度面臨關門危機。美國總統川普15日表示，眾議院議長強生（Mike Johnson）和參院多數黨領袖熊恩（John Thune）正規畫短期的撥款法案，阻止聯邦政府停擺。川普強調說，失敗不是選項。

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）的合作之下，美國國會今年3月通過延長撥款案，將聯邦政府的預算延至9月30日，讓聯邦政府避免關門的命運，不過舒默的決定也引來黨內的強烈不滿；如今9月30日的期限將至，民主黨展現出更為強硬的立場。

根據Politico報導指出，聯邦參眾議院的民主黨都堅持，若沒有跨黨派的對話，他們不會同意任何撥款；民主黨也要求延長「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中即將於年底失效的保費稅額補貼。

據了解，共和黨在眾院具有多數，如果能取得所有共和黨眾議員的支持，足以在民主黨反對之下通過短期撥款法案，但共和黨至少要取得7位民主黨參議員的支持，才能獲得60票來通過法案。

對此，川普15日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，國會共和黨員，包括強生和熊恩在內，正在規畫短期的聯邦政府撥款法案，來阻止舒默關閉政府。

川普說，在這樣的時刻，共和黨必須團結在一起反擊極左派民主黨的要求，讓法案本周在眾院過關。

川普說，民主黨希望關閉政府，共和黨希望政府繼續運作；民主黨熱愛犯罪，共和黨希望國家安全；川普說，失敗不是一個選項。

法案 民主黨 共和黨

延伸閱讀

川普赴英國是訪問 美英將公布逾100億美元協議

美股早盤／川普稱美中貿易談判進展順利 標普漲0.4%、特斯拉漲近6%

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

華府市長稱不再配合ICE執法 川普威脅首都進緊急狀態

相關新聞

美軍飛彈擊中UFO影片曝！碎後續飛行「碎片一起消失」…眾議員嚇傻、國防部回應

美媒ABC新聞報導，美國國會議員週二(9/9)公佈的一段從未公開過的影片顯示，在2024年10月30日一枚美國軍用地獄火飛彈，被在葉門海岸附近被追蹤的明亮閃亮物體彈開。

籲共和黨團結通過撥款法案 川普：失敗不是選項

美國聯邦政府資金預計於9月30日到期，若美國國會無法通過新一輪撥款法案，聯邦政府恐再度面臨關門危機。美國總統川普15日表...

對柯克暗殺表態恐被撤簽證 魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

美國國務卿魯比歐15日表示，他同意副國務卿藍道（Christopher Landau）的說法，指美國不歡迎任何慶祝謀殺的...

極左？極右？ 槍殺柯克嫌犯動機陷謎團

對美國保守派網紅柯克十日在猶他州的大學校園內遭槍殺，傳聯調局（ＦＢＩ）正調查一個支持跨性別者的團體是否事先知情嫌犯羅賓森...

美右派網紅柯克遭槍殺 范斯將代班主持Podcast致敬

美國右派知名網紅柯克近日遭槍殺，被形容為保守派理念殉道者。美國副總統范斯稱讚柯克是右翼MAGA運動關鍵人物，今天將代班主...

華府市長稱不再配合ICE執法 川普威脅首都進緊急狀態

在華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）表明首都警察將不再與聯邦移民暨海關執法局（ICE）合作後，美國總統川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。