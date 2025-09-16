籲共和黨團結通過撥款法案 川普：失敗不是選項

美國聯邦政府資金預計於9月30日到期，若美國國會無法通過新一輪撥款法案，聯邦政府恐再度面臨關門危機。美國總統川普15日表示，眾議院議長強生（Mike Johnson）和參院多數黨領袖熊恩（John Thune）正規畫短期的撥款法案，阻止聯邦政府停擺。川普強調說，失敗不是選項。

在民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）的合作之下，美國國會今年3月通過延長撥款案，將聯邦政府的預算延至9月30日，讓聯邦政府避免關門的命運，不過舒默的決定也引來黨內的強烈不滿；如今9月30日的期限將至，民主黨展現出更為強硬的立場。

根據Politico報導指出，聯邦參眾議院的民主黨都堅持，若沒有跨黨派的對話，他們不會同意任何撥款；民主黨也要求延長「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中即將於年底失效的保費稅額補貼。

據了解，共和黨在眾院具有多數，如果能取得所有共和黨眾議員的支持，足以在民主黨反對之下通過短期撥款法案，但共和黨至少要取得7位民主黨參議員的支持，才能獲得60票來通過法案。

對此，川普15日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，國會共和黨員，包括強生和熊恩在內，正在規畫短期的聯邦政府撥款法案，來阻止舒默關閉政府。

川普說，在這樣的時刻，共和黨必須團結在一起反擊極左派民主黨的要求，讓法案本周在眾院過關。

川普說，民主黨希望關閉政府，共和黨希望政府繼續運作；民主黨熱愛犯罪，共和黨希望國家安全；川普說，失敗不是一個選項。