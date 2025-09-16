對柯克暗殺表態恐被撤簽證 魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

美國國務卿魯比歐15日表示，他同意副國務卿藍道（Christopher Landau）的說法，指美國不歡迎任何慶祝謀殺的人來到美國；魯比歐說，如果這樣的人已經在美國，美國應該撤銷他們的簽證。

美國保守派活動家、演說家、「美國轉折點」（Turning Point USA）聯合創辦人柯克（Charlie Kirk）遭到槍擊身亡，藍道日前表示，美國不歡迎任何頌揚暴力和仇恨的外國人，指他在社群媒體上看到有人表揚、合理化柯克的暗殺；藍道說，他已指示領事館官員採取適當的行動。

對於國務院是否計畫禁止或撤銷任何慶祝或頌揚暗殺事件的人的美國簽證，魯比歐接受福斯新聞網訪問（Fox News）時給出肯定的答案。

魯比歐說，簽證與美國公民不同，簽證代表訪問美國的人；美國不會邀請有負面和毀滅性行為的人來訪問美國；魯比歐說，如果美國邀請任何人來美國讀書、旅遊等，他們應該受到高標準的檢驗。

魯比歐說，美國不該給予任何慶祝謀殺、處決和暗殺政治人物的人簽證；如果這樣的人已經來到美國，美國應該撤銷他們的簽證；美國為什麼要讓這樣的人進入我們的國家，這一點也不合理。

魯比歐並表示，包括他在內，對很多白宮內部的人來說，柯克遭到暗殺不只是一件政治暗殺事件，而是殺死一名與他們關係非常密切的人，讓他們更加難過。

魯比歐也說，柯克試圖與意見不同的人展開辯論，他為此遭到暗殺，不只是對柯克本人的攻擊，也是攻擊柯克開放政治辯論的意願；魯比歐認為，這是對美國民主和言論自由的直接威脅。