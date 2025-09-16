極左？極右？槍殺柯克嫌犯動機陷謎團

對美國保守派網紅柯克十日在猶他州的大學校園內遭槍殺，傳聯調局（ＦＢＩ）正調查一個支持跨性別者的團體是否事先知情嫌犯羅賓森的行動，希望釐清他有無共犯。猶他州長考克斯十四日在美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」說，廿二歲的羅賓森拒絕配合執法單位調查，當局仍不確定其做案動機。

考克斯還說，羅賓森十六日將被正式控告，他不願與調查人員合作，調查人員正透過與其友人及家人確定犯案動機；他「顯然有左翼分子意識形態」，根據其親戚及熟人的說法，他的政治傾向近年來偏左，也不喜歡柯克，在「網路上的陰暗角落」花大量時間且陷很深、變得很激進。

紐約郵報十四日引述執法單位消息人士報導，ＦＢＩ正調查線上遊戲社群Steam名為「鹽湖城武裝酷兒」的挺跨性別者團體。該團體前年九月在猶他首府鹽湖城的公立猶他大學舉辦「酷兒抵抗」講座。

該團體的標誌有兩發步槍子彈，類似槍擊柯克的子彈。該團體也曾與自稱左翼學生組織的「猶他大學Mecha」合辦活動，當時傳單上有名年輕女子披兩排子彈並持ＡＫ—４７，手還扣在扳機上，而在十日案發後，鹽湖城武裝酷兒後已關閉其社群媒體ＩＧ的帳號。

網路上已流傳多張截圖，似乎暗示有人早已知道這起襲殺柯克的計畫。案發前夕的九日一則貼文就寫道，「柯克明天要來我學校，真希望有人讓他消失；明天會發生大事」，並配上一張狗咧嘴笑的圖片；九日也有短影音的內容是「柯克，準備好，這不是威脅，而是承諾」，並附注「明天對柯克將是糟透的一天」。

然而據美國新聞周刊及國會山莊報十四日報導，羅賓森留在案發現場的幾發子彈上，刻有暗示性的文字訊息，恐與極右翼團體Groyper有關。