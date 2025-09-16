聽新聞
極左？極右？槍殺柯克嫌犯動機陷謎團

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
渉嫌刺殺柯克的大學生羅賓森目前收押禁見，做案動機仍不明，圖被羅賓森被捕後的刑事照。路透
渉嫌刺殺柯克的大學生羅賓森目前收押禁見，做案動機仍不明，圖被羅賓森被捕後的刑事照。路透

對美國保守派網紅柯克十日在猶他州的大學校園內遭槍殺，傳聯調局（ＦＢＩ）正調查一個支持跨性別者的團體是否事先知情嫌犯羅賓森的行動，希望釐清他有無共犯。猶他州長考克斯十四日在美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」說，廿二歲的羅賓森拒絕配合執法單位調查，當局仍不確定其做案動機。

考克斯還說，羅賓森十六日將被正式控告，他不願與調查人員合作，調查人員正透過與其友人及家人確定犯案動機；他「顯然有左翼分子意識形態」，根據其親戚及熟人的說法，他的政治傾向近年來偏左，也不喜歡柯克，在「網路上的陰暗角落」花大量時間且陷很深、變得很激進。

紐約郵報十四日引述執法單位消息人士報導，ＦＢＩ正調查線上遊戲社群Steam名為「鹽湖城武裝酷兒」的挺跨性別者團體。該團體前年九月在猶他首府鹽湖城的公立猶他大學舉辦「酷兒抵抗」講座。

該團體的標誌有兩發步槍子彈，類似槍擊柯克的子彈。該團體也曾與自稱左翼學生組織的「猶他大學Mecha」合辦活動，當時傳單上有名年輕女子披兩排子彈並持ＡＫ—４７，手還扣在扳機上，而在十日案發後，鹽湖城武裝酷兒後已關閉其社群媒體ＩＧ的帳號。

網路上已流傳多張截圖，似乎暗示有人早已知道這起襲殺柯克的計畫。案發前夕的九日一則貼文就寫道，「柯克明天要來我學校，真希望有人讓他消失；明天會發生大事」，並配上一張狗咧嘴笑的圖片；九日也有短影音的內容是「柯克，準備好，這不是威脅，而是承諾」，並附注「明天對柯克將是糟透的一天」。

然而據美國新聞周刊及國會山莊報十四日報導，羅賓森留在案發現場的幾發子彈上，刻有暗示性的文字訊息，恐與極右翼團體Groyper有關。

柯克槍擊案兇手不配合調查，美國擔憂社會陷入政治仇恨風暴

「這是美國歷史上一個黑暗篇章的結束，還是一個更黑暗的篇章序幕？」槍殺柯克（Charlie Kirk）的兇手——現年22歲的猶他州居民泰勒．羅賓森（Tyler Robinson）——已在美國當地時間9月12日晚間落網，有關於羅賓森的身分背景與犯案動機，目前仍在調查當中。猶他州州長考克斯（Spencer Cox）表示，柯克槍擊是美國國歷史的分水嶺，但無法肯定當前的社會效應，是將帶領美國「結束一個黑暗篇章、或其實是下一個黑暗篇章的開始」，此言也顯示了柯克案後全美輿論的焦慮情緒。

