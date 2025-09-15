快訊

國三貨車撞遊覽車翻覆！土城段南下「下班時間塞爆」、2人輕傷

美中就TikTok達成框架 貝森特：為了轉換所有權

OpenAI董座坦承AI泡沫化 警告有人會賠上鉅款

美國印度裔男遭非法移民同事砍死 川普矢言強硬行動

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普今天強烈譴責美國德州達拉斯1名印度裔男子10日據稱在妻兒面前遭到1名古巴非法移民同事斬首的事件，他並矢言對非法移民採取強硬行動。

英國廣播公司（BBC）報導，川普（DonaldTrump）在他的社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示：「在我執政下，對這些非法移民罪犯軟弱的時代已經結束了！」

來自印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）的50歲男子納加馬拉亞（Chandra Mouli Nagamallaiah）是達拉斯（Dallas）1家汽車旅館的經理，他與同事寇柏斯馬蒂內茲（Yordanis Cobos-Martinez）為了1台故障的洗衣機發生激烈口角，結果遭對方持開山刀砍死。

寇柏斯馬蒂內茲目前已遭羈押並以謀殺罪名起訴。根據美國國土安全部的說法，他是無證移民，原本拘留在達拉斯的1個移民收容所，但因古巴以其有前科為由拒收，他今年1月以監管令（order of supervision）方式獲釋。

川普在貼文中批評前任拜登（Joe Biden）的政府，表示寇柏斯馬蒂內茲先前已數度因不同罪行遭到逮捕，包括虐待兒童，但因為「他的遣返遭到古巴拒收，他又被釋放回社會」。

川普長期以來承諾對非法移民採取更強硬執法，這是他施政的核心主張之一。他在貼文中說，寇柏斯馬蒂內茲將受到法律所允許最嚴厲追究，「將被以一級謀殺罪起訴」。

美右派網紅柯克遭槍殺 范斯將代班主持Podcast致敬

美國右派知名網紅柯克近日遭槍殺，被形容為保守派理念殉道者。美國副總統范斯稱讚柯克是右翼MAGA運動關鍵人物，今天將代班主...

華府市長稱不再配合ICE執法 川普威脅首都進緊急狀態

在華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）表明首都警察將不再與聯邦移民暨海關執法局（ICE）合作後，美國總統川普...

盧比歐將晤內唐亞胡 商討以軍空襲卡達後續影響

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）將於今天會晤以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu），討論以...

美44歲副總裁離職後求職碰壁！ 投1500份履歷沒回應：清糞也願做

美國目前面臨物價持續上漲，就業成長停滯，就連新創公司前副總裁都透露「未來20年去當掏糞工也沒問題！」美國紐約州44歲男子伍德沃德（Jacob Woodward）在去年（2024年）7月離職之後，至今投出超過1500份履歷，但都沒有獲得回信，甚至連面試後都曾「被取消錄取」，讓他非常沮喪。

柯克槍擊案兇手不配合調查，美國擔憂社會陷入政治仇恨風暴

「這是美國歷史上一個黑暗篇章的結束，還是一個更黑暗的篇章序幕？」槍殺柯克（Charlie Kirk）的兇手——現年22歲的猶他州居民泰勒．羅賓森（Tyler Robinson）——已在美國當地時間9月12日晚間落網，有關於羅賓森的身分背景與犯案動機，目前仍在調查當中。猶他州州長考克斯（Spencer Cox）表示，柯克槍擊是美國國歷史的分水嶺，但無法肯定當前的社會效應，是將帶領美國「結束一個黑暗篇章、或其實是下一個黑暗篇章的開始」，此言也顯示了柯克案後全美輿論的焦慮情緒。

曼哈頓聯邦法官裁決：ICE可繼續蹲守法庭逮人

紐約南區聯邦法院法官卡斯特爾(Kevin Castel)近日裁決，駁回民權團體旨在禁止移民和海關執法局(ICE)探員在移...

