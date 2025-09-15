美國印度裔男遭非法移民同事砍死 川普矢言強硬行動

美國總統川普今天強烈譴責美國德州達拉斯1名印度裔男子10日據稱在妻兒面前遭到1名古巴非法移民同事斬首的事件，他並矢言對非法移民採取強硬行動。

英國廣播公司（BBC）報導，川普（DonaldTrump）在他的社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示：「在我執政下，對這些非法移民罪犯軟弱的時代已經結束了！」

來自印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）的50歲男子納加馬拉亞（Chandra Mouli Nagamallaiah）是達拉斯（Dallas）1家汽車旅館的經理，他與同事寇柏斯馬蒂內茲（Yordanis Cobos-Martinez）為了1台故障的洗衣機發生激烈口角，結果遭對方持開山刀砍死。

寇柏斯馬蒂內茲目前已遭羈押並以謀殺罪名起訴。根據美國國土安全部的說法，他是無證移民，原本拘留在達拉斯的1個移民收容所，但因古巴以其有前科為由拒收，他今年1月以監管令（order of supervision）方式獲釋。

川普在貼文中批評前任拜登（Joe Biden）的政府，表示寇柏斯馬蒂內茲先前已數度因不同罪行遭到逮捕，包括虐待兒童，但因為「他的遣返遭到古巴拒收，他又被釋放回社會」。

川普長期以來承諾對非法移民採取更強硬執法，這是他施政的核心主張之一。他在貼文中說，寇柏斯馬蒂內茲將受到法律所允許最嚴厲追究，「將被以一級謀殺罪起訴」。