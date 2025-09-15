美右派網紅柯克遭槍殺 范斯將代班主持Podcast致敬

美國右派知名網紅柯克近日遭槍殺，被形容為保守派理念殉道者。美國副總統范斯稱讚柯克是右翼MAGA運動關鍵人物，今天將代班主持柯克的Podcast節目向他致敬。

柯克（Charlie Kirk）近日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講時頸部中彈身亡。現場影片顯示，他當時正對群眾發表演說，突然傳出一聲槍響，他隨即癱坐椅子上，攝影機鏡頭迅速移開，現場聽眾陷入一陣恐慌。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，范斯（JD Vance）昨晚在社群媒體X宣布，他15日將有幸主持柯克的Podcast節目「查理柯克秀」（The CharlieKirk Show）。

此外，范斯還寫道，請大家與他一同參與，向他的朋友致敬。這個Podcast節目將於美東時間15日下午12時上架。

范斯先前已向柯克致敬，稱讚他是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動關鍵人物，並讚揚柯克幫助自己成為副總統，將他介紹給美國總統川普。

據報導，范斯與妻子烏沙（Usha Vance）和柯克關係密切，在柯克遭槍殺後，范斯夫婦11日晚間搭機護送柯克的靈柩，飛往亞利桑那州鳳凰城。

柯克創立的保守派校園組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）將於9月21日在亞利桑那州「州農體育場」（State Farm Stadium）為他舉行盛大追悼會。

美國警方12日逮捕了涉嫌殺害柯克的22歲猶他州男子羅賓森（Tyler Robinson）。他面臨加重謀殺、致人重傷開槍重罪、妨礙司法等罪名指控。

川普政府官員及共和黨國會議員昨晚在華府甘迺迪中心（Kennedy Center），參加為柯克舉行的祈禱守夜活動向他致敬。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在活動上致詞，稱柯克之死令國會山莊蒙上「陰影」，並稱讚他留下的政治遺產。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在活動上表示，柯克與他的「美國轉捩點」幫助川普贏得2024年大選，川普很喜愛柯克。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）稱柯克是他的「屬靈弟兄」，並稱兩人在疫情期間因為共同反對居家管制，建立了深厚的關係。

共和黨籍佛州聯邦眾議員魯納（Anna PaulinaLuna）、共和黨籍亞利桑那州聯邦眾議員畢格斯（Andy Biggs）等致詞者則在活動上情緒激動，分享他們與柯克相處的個人故事，並為他的家人祈禱。

柯克的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）12日誓言延續亡夫志業，並稱柯克的訊息和使命將「比以往任何時候都更強大、無畏、響亮且偉大」。