華府市長稱不再配合ICE執法 川普威脅首都進緊急狀態

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
華盛頓特區市長鮑賽（中）表明首都警察將不再與聯邦移民暨海關執法局（ICE）合作。 美聯社
華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）表明首都警察將不再與聯邦移民暨海關執法局（ICE）合作後，美國總統川普今天揚言宣布華盛頓特區進入國家緊急狀態並將其聯邦化。

路透社報導，爭議焦點在於特區警方是否應向聯邦單位提供關於非法居留或入境者的相關資訊。川普的做法引發部份民權團體和地方官員關切，批評此舉可能涉及聯邦政府擴權。據了解，目前已逾2000部隊在華盛頓巡邏。

數千民眾月初走上華盛頓街頭，抗議川普8月下令部署國民兵，當時官方稱此舉意在「恢復法治及公共安全」，強調首都面臨嚴峻犯罪問題。

川普稍早於自家社群平台Truth Social表示，首都治安顯著改善，數週內「犯罪幾乎絕跡，這是數十年來首見」。

對於川普相關說法，市長鮑賽辦公室至截稿前尚無回應。

川普稍早已將首都大都會警察局置於聯邦指揮，並已部署包含ICE在內的聯邦執法人員於華盛頓街頭協助執法。不過，目前尚未明確公布這些單位的執勤結束時間。

川普並指控「激進左派民主黨」施壓要求鮑賽中止與ICE之間的合作，並強調，若警方終止合作，犯罪恐再度升高。

川普強調，若華盛頓特區治安惡化，或有必要時，將不排除進一步宣布首都進入國家緊急狀態並聯邦化，保障當地居民及商業安全。

鮑賽市長此前曾簽署命令促使特區與聯邦執法機關合作，並曾公開肯定聯邦部署有助當地治安改善。

美國國民兵通常隸屬各州州長指揮，唯獨華盛頓特區國民兵直接受總統指揮。

川普 美國 華盛頓

