盧比歐將晤內唐亞胡 商討以軍空襲卡達後續影響

中央社／ 耶路撒冷15日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐（右）與以色列總理內唐亞胡（左）參觀耶路撒冷舊城的西牆。 美聯社
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）將於今天會晤以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu），討論以軍空襲卡達後的影響。以軍這次行動遭華盛頓反對，也可能衝擊加薩（Gaza）停火努力。

盧比歐此行被視為一場聲援訪問，時間點距法國主導、將於聯合國舉行的承認巴勒斯坦國峰會僅剩一週。內唐亞胡領導的以色列右翼政府堅決反對承認巴勒斯坦國。

然而，上週以色列突襲卡達（美國在當地設有中東最大空軍基地），鎖定正在討論美方停火提案的哈瑪斯Hamas）領導人，讓川普政府措手不及。

盧比歐在啟程時對記者說：「顯然我們對此並不滿意，總統也不滿意。但現在我們得向前看，想清楚接下來該怎麼做。」

盧比歐表示，他將就以下議題與內唐亞胡進行討論：以色列軍方計劃奪取加薩市（Gaza City），以及以色列政府主張吞併部分約旦河西岸（West Bank），意圖阻止巴勒斯坦成為一個完整主權國家。

盧比歐並強調，川普總統希望加薩戰爭能夠結束。這意味著人質必須獲釋（指2023年10月7日以色列遭襲擊事件中遭擄者），同時確保哈瑪斯「不再構成威脅」。

他說：「這次訪問要討論的部分，就是上週卡達事件對這一目標造成的影響。」

