陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

媒體車遭放置燃燒裝置 猶他州2男涉恐怖威脅被捕

中央社／ 猶他州鹽湖城14日綜合外電報導

美國猶他州當局表示，兩名男子因涉嫌在鹽湖城一輛媒體車輛下方放置燃燒裝置而遭到逮捕；該爆裂物並未爆炸。

警方與消防局的拆彈小組12日接獲通報，表示一輛停在民宅附近的車輛下方發現可疑裝置。

根據法院紀錄及哥倫比亞廣播公司（CBS）關聯台KUTV報導，調查人員指出，該炸彈「曾被點燃但未能按設計方式發揮作用」。

聯邦調查局鎖定兩名嫌疑人，並在位於市中心以西馬格納（Magna）社區的一處住家執行搜索令。據美國廣播公司（ABC）關聯台KTVX今天報導，兩名分別為58歲及31歲的男子遭到逮捕，恐面臨非法持有武器、恐怖威脅等相關指控。

根據法院紀錄，在進行搜索時，鄰近的住家一度疏散。警方其後查獲爆裂物及「與爆裂物相關的構件」、槍械、非法毒品及其他用具。

目前尚無關於作案動機的資訊，兩名嫌疑人之間的關係暫時也不明朗。

美國 炸彈

