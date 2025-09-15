快訊

美44歲副總裁離職後求職碰壁！ 投1500份履歷沒回應：清糞也願做

聯合新聞網／ 綜合報導
一名美國男子伍德沃德曾擔任新創公司副總裁，辭職後再也找不到工作，現在坦言「當清糞工也願意」。 示意圖／ingimage
一名美國男子伍德沃德曾擔任新創公司副總裁，辭職後再也找不到工作，現在坦言「當清糞工也願意」。 示意圖／ingimage

美國目前面臨物價持續上漲，就業成長停滯，就連新創公司前副總裁都透露「未來20年去當掏糞工也沒問題！」美國紐約州44歲男子伍德沃德（Jacob Woodward）在去年（2024年）7月離職之後，至今投出超過1500份履歷，但都沒有獲得回信，甚至連面試後都曾「被取消錄取」，讓他非常沮喪。

根據外媒《Business Insider》報導，伍德沃德曾在新創公司「Decent」擔任產品總監，因為他在公司表現優秀，被提拔為副總裁，但後來公司營運陷入困境，大規模裁員之後，公司只剩下他跟另外一位員工，最後他選擇離職，另闢蹊徑，轉戰人工智慧領域（AI），但因為市場競爭激烈，於是他處處碰壁。

伍德沃德在過去1年間，投了超過1500份履歷，但幾乎都沒消息，而朋友為他介紹到某間公司面試，當下老闆表示「希望你可以加入我們」，但該公司卻在一星期後，通知他「另有其他合適人選」，讓他十分失望。

再加上他與妻子共同要養6位子女，因為他目前尚未找到工作，得靠妻子兼職2份工作維持家計，伍德沃德直言「只要能養家活口，我願意放下自尊做任何工作，就算未來20年都去當清糞工我也願意」。

然而這段求職經歷中，最讓他心碎的是對孩子的影響。他坦言，小女兒曾經透過平板搜尋「怎麼做能讓爸爸開心」，而有段時間女兒放學回家，都會先來問他「爸爸找到工作了嗎？」，他也只能回答「還沒有」，種種經歷都讓他非常難過。

美國日前公佈8月新增就業人數僅增2.2萬人，遠低於10~15萬的安全水平，失業率上升至4.3%。

