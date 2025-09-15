星鏈又斷網 美國逾4萬用戶受影響

「這是美國歷史上一個黑暗篇章的結束，還是一個更黑暗的篇章序幕？」槍殺柯克（Charlie Kirk）的兇手——現年22歲的猶他州居民泰勒．羅賓森（Tyler Robinson）——已在美國當地時間9月12日晚間落網，有關於羅賓森的身分背景與犯案動機，目前仍在調查當中。猶他州州長考克斯（Spencer Cox）表示，柯克槍擊是美國國歷史的分水嶺，但無法肯定當前的社會效應，是將帶領美國「結束一個黑暗篇章、或其實是下一個黑暗篇章的開始」，此言也顯示了柯克案後全美輿論的焦慮情緒。

2025-09-15 14:56