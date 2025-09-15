星鏈又斷網 美國逾4萬用戶受影響
根據官方網站今天發布消息指出，衛星網路服務「星鏈」（Starlink）目前服務中斷。
公告指出：「星鏈目前服務中斷，我們的團隊正在調查。」但未提供進一步細節。
根據網路中斷監控網站Downdetector的統計，截至美東時間凌晨12時35分，美國已有超過4萬3000個用戶受到影響。
星鏈由億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）負責營運，透過低軌道衛星提供網路服務，廣泛應用於全球偏遠地區及衝突區域。
SpaceX尚未立即回覆路透社的置評要求。
「星鏈」在7月下旬也曾發生全球大規模斷網，一名烏克蘭高階指揮官當時說，烏軍使用的星鏈在夜裡中斷了兩個半小時。
