以色列轟卡達剉咧等？川普警告「罩子放亮」中東擬設「阿拉伯版北約」

美國總統川普14日再度回應以色列空襲卡達一事，稱卡達是美國重要盟友，要以色列「罩子放亮點」。與此同時，阿拉伯聯盟（Arab League）召開緊急峰會，可能在15日批准成立「阿拉伯版北約軍事聯盟」（Arab Nato），此舉恐讓以色列長年憂慮成真。

耶路撒冷郵報報導，川普14日回應記者提問以軍空襲卡達表示，他清楚以色列「必須處理哈瑪斯」，但要「把罩子放亮點」，他說，「卡達是美國重要的盟友，很多人不清楚這點」。川普認為，卡達國王塔米姆是很棒的人，但「需要更好的公關」，因為外界對卡達的評價多半負面。他還說，以色列和其他各方打擊其他人時「必須非常注意」。

南華早報15日報導，阿拉伯聯盟22個成員國14日起在杜哈舉行緊急峰會，根據外交消息人士與阿拉伯媒體，峰會預計15日批准成立一支聯合軍事聯盟，提案將以9月5日已獲准的埃及—沙烏地阿拉伯框架為基礎，內容包括共同打擊恐怖主義、確保航運安全、保護戰略基礎設施，從而加強區域穩定。

報導描述，擁有阿拉伯世界最大軍隊的埃及，大力推動成立以開羅為據點的「阿拉伯版北約」；唯一擁核的穆斯林國家巴基斯坦則呼籲成立一支聯合特遣部隊，「監控以色列在區域的計畫，協調採取有效嚇阻與攻擊，以防止以色列的擴張主義」。

另一方面，以軍空襲卡達再次讓美國是否可靠受到質疑。

華府智庫阿拉伯波斯灣國家研究所資深學者伊比斯（Hussein Ibish）表示，一些阿拉伯政府似乎已經失去耐心，阿拉伯版北約「又一次反映對華府不願意和／或無法保障中東安全的警惕」。

伊比斯認為，阿拉伯國家別無選擇，才會推動這項非典型且令人不安的軍事整合，這實際上是一種對美國的喊話，「要求重新投入與阿拉伯世界的互動」。