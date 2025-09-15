柯克案重大進展！FBI懷疑挺跨性別團體涉案 槍手伴侶照片被曝光
紐約郵報報導，美國聯邦調查局（FBI）擴大保守派領袖柯克槍擊案偵辦方向，正追查一個支持跨性別網路團體是否事先知情凶嫌羅賓森（Tyler Robinson）的行動，加上社群開始出現許多截圖，暗示有人知道當天可能出大事，當局希望釐清羅賓森是單獨作案或有共犯。另外，羅賓森的跨性別同居人身分疑似被曝光。
紐約郵報引述執法消息人士透露，FBI正調查線上遊戲社群Steam上一個名為「鹽湖城武裝酷兒」（Armed Queers SLC）的挺跨性別者團體，曾在2023年於猶他大學舉辦「酷兒抵抗」講座，猶他大學距離柯克遇襲的猶他谷大學約72.4公里。
報導指出，該團體的標誌帶有2枚步槍子彈，這與擊中柯克的子彈類似。另外，該團體過去曾與自稱左翼學生組織的「猶他大學奇卡諾學生運動組織」（Mecha de U of U）合辦活動，活動傳單印有一名年輕女子，身上掛著2排子彈、手持AK-47步槍且手扣在扳機上。「鹽湖城武裝酷兒」在槍擊案後已經關閉Instagram帳號。
與此同時，社群流出許多截圖，暗示有人事先知道襲擊柯克的計畫。
案發前9月9日一則貼文寫道：「柯克明天要來我學校，真希望有人讓他消失」，接著又發文：「明天會有大事發生」並配上一張大頭狗咧嘴笑的照片。案發後，該帳號又更新：「柯克中槍了，兄弟！我發誓我跟這件事一點關係都沒有。」
還有TikTok帳號案發前一天發表影片寫著：「柯克……準備好，這不是威脅，而是承諾。」並附註：「明天對柯克來說將是糟透的一天。」
另一方面，紐約郵報在報導中稱羅賓森的跨性別同居伴侶為特格斯（Lance Twiggs），並且公開其社群照片。
