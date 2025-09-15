馬斯克離開白宮約百日 政府效率部影響力仍存

快訊

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

科技億萬富豪馬斯克數月前與美國總統川普鬧翻並戲劇性離開白宮，迄今已過約百日，儘管有消息稱他一度執掌的政府效率部（DOGE）已大幅停擺，其餘波及影響力仍存。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）的策略精準但具破壞性，他派遣科技專家小組，有系統地部分解編美國有200多萬人的聯邦公務員體制。

根據華府無黨派非政府組織「公共服務夥伴關係」（Partnership for Public Service），迄今已有將近20萬人離開聯邦公務職位。

馬斯克今年春天與川普（Donald Trump）公開決裂後，政府效率部幾乎瓦解。公共服務夥伴關係執行長史迪爾（Max Stier）說明，該部門原先的運作已「所剩無幾」。

政府效率部的領導階層多追隨馬斯克離開，包括他信任的副手戴維斯（Steve Davis）。戴維斯先前領導的團隊負責進入政府各部門辦公室及電腦系統，實施削減預算。

然而，政府效率部部分成員仍遍布聯邦政府，他們以一般員工身分工作，同時持續發揮影響力。這讓他們的行動更難受到監督。

一名五角大廈員工警告，別因看不到高調的馬斯克，就以為政府效率部人員已經消失，「政府效率部還活著，仍在製造騷亂」。此人為避免遭到報復而以匿名發言。

馬斯克幾位重要盟友仍任政府要職。旅宿訂房業者Airbnb共同創辦人、電動車特斯拉（Tesla）董事傑比亞（Joe Gebbia）目前負責重新設計政府網站；莫加達西（Aram Moghaddassi）在社會安全局（Social SecurityAdministration）擔任資訊長。

醫療新創公司投資者史密斯（Brad Smith）在國務院主管全球衛生計畫；美國創投公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）前管理合夥人庫波（ScottKupor）現在是美國人事管理局（OPM）局長。

政府效率部代理主管目前是由醫療科技資深業界人士葛利生（Amy Gleason）出任，但她在白宮的影響力極為有限。聯邦員工指出，政府效率部的任務其實已改由掌控白宮管理及預算局（OMB）的伏特（RussellVought）負責。

美國隱私倡議團體「電子邊疆基金會」（ElectronicFrontier Foundation）執行董事寇恩（Cindy Cohn）談到，這些發展令人「極為憂心」，因為政府效率部的工作如今是在「幕後」進行，遠離公眾監督。

