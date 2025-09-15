快訊

駭客總猜得到你的密碼！專家曝「最常犯錯誤」 3招改善帳號被盜風險

檢察官開酸「是陳智菡主動接觸」：沒有要把柯文哲關到死

法院重開羈押庭！應曉薇三叩首告別老母 哭喊「怕再也見不到媽媽」

美國眾議院友台中堅麥考爾 宣布2026不拚連任

中央社／ 華盛頓14日專電

美國共和黨籍聯邦眾議員麥考爾多次訪台，是友台法案推手，更是美國國會最挺台力量之一。已連任11屆的他今天宣布2026年不會再競選連任，將「尋求新挑戰」，為20多年的國會生涯劃下句點。

他今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）採訪時，宣布這個決定。

德州人麥考爾（Michael McCaul）以外向健談、善於與人打交道聞名。他2023年首度出席駐美代表處國慶酒會，期間多次以中英文高喊「我愛台灣」，並全程參與活動。

美台關係中，麥考爾尤其關切對台軍售不到位的情形。他2023年訪台時強調，中國磨刀霍霍（saberrattling），凸顯訪團此行的重要意義，他將與時任總統蔡英文討論軍售，包括台灣需要哪些武器系統，如何準時交運武器，以及目前在台海是否具有足夠嚇阻力，能阻擋中共的威權擴張野心。

隔年5月，麥考爾在總統賴清德宣誓就職後，率領跨黨派議員慶賀團訪台，期間承諾力促美國提供台灣相關軍備。

麥考爾也是跨黨派外國軍事銷售（FMS）「老虎小組」（TIGER Task Force）成員。

老虎小組2024年2月提交報告指出，美國軍售交付延遲情況嚴重，光是台灣就有19項未完成的武器採購，總額達220億美元（約新台幣6664億元），部分可能延到最早2027年交付，有些軍售甚至尚未排定交貨日期。

外界視63歲的麥考爾為雷根與布希時期外交政策傳統路線的捍衛者。他在2013年至2019年間擔任國土安全委員會主席；2019年至2023年擔任外交委員會首席共和黨議員，並在2023年至2025年出任主席。

他也曾領導「中國工作小組」（China TaskForce），後來演變為「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the ChineseCommunist Party）。

在2004年首次當選國會議員前，麥考爾曾在美國檢察官德州奧斯汀辦公室主導反恐與國家安全議題，更早之前則在司法部公共廉政處擔任檢察官。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，多年來，麥考爾在選區輕鬆贏得連任，2024年以近30個百分點的優勢擊敗民主黨對手。

美國 軍售 眾議員

延伸閱讀

「窮台」10年一場空 陸博主：將美對台關稅納中美談判

台灣科研實力發光 龍華科大勇奪美國金牌獎

即時短評／昨是今非 川普政府台灣地位未定如何自圓其說

陳以信批AIT發言不當 中美協防條約已確認台灣主權歸屬

相關新聞

柯克案重大進展！FBI懷疑挺跨性別團體涉案 槍手伴侶照片被曝光

紐約郵報報導，美國聯邦調查局（FBI）擴大保守派領袖柯克槍擊案偵辦方向，正追查一個支持跨性別網路團體是否事先知情凶嫌羅賓...

柯克遇刺案槍手不認罪！拒絕配合調查 可能犯罪動機曝光

美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）日前在猶他州演講時遭槍殺身亡，22歲槍手羅賓森（Tyler Robinso...

TikTok不賣就禁成美中協議試金石 川普放話「看中國要怎麼做」

華爾街日報報導，美國與中國經貿官員14日在西班牙展開新一輪會談，同時中國企業字節跳動在美Tiktok不賣就禁法案將在9月...

美經濟逼近50年前惡夢：停滯性通膨！專家直指川普兩政策惹禍

當前的美國經濟情勢正處於奇特時刻。物價持續上漲、就業成長停滯、不確定性瀰漫各領域，股市卻屢創新高。在這樣的背景下，一個自...

川普強調：外籍專才赴美教技術「受到歡迎」！

美國總統川普在社群平台Truth Social撰文表示，被派赴美國工作的外籍勞工「受到歡迎」，他並不希望「嚇跑」投資人，...

【專家之眼】川普盟友被刺激化美國的左右對立

日前川普保守派好友Charlie Kirk被謀殺，在美國引起軒然大波，此事件可分為五個層面來分析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。