美國眾議院友台中堅麥考爾 宣布2026不拚連任

美國共和黨籍聯邦眾議員麥考爾多次訪台，是友台法案推手，更是美國國會最挺台力量之一。已連任11屆的他今天宣布2026年不會再競選連任，將「尋求新挑戰」，為20多年的國會生涯劃下句點。

他今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）採訪時，宣布這個決定。

德州人麥考爾（Michael McCaul）以外向健談、善於與人打交道聞名。他2023年首度出席駐美代表處國慶酒會，期間多次以中英文高喊「我愛台灣」，並全程參與活動。

美台關係中，麥考爾尤其關切對台軍售不到位的情形。他2023年訪台時強調，中國磨刀霍霍（saberrattling），凸顯訪團此行的重要意義，他將與時任總統蔡英文討論軍售，包括台灣需要哪些武器系統，如何準時交運武器，以及目前在台海是否具有足夠嚇阻力，能阻擋中共的威權擴張野心。

隔年5月，麥考爾在總統賴清德宣誓就職後，率領跨黨派議員慶賀團訪台，期間承諾力促美國提供台灣相關軍備。

麥考爾也是跨黨派外國軍事銷售（FMS）「老虎小組」（TIGER Task Force）成員。

老虎小組2024年2月提交報告指出，美國軍售交付延遲情況嚴重，光是台灣就有19項未完成的武器採購，總額達220億美元（約新台幣6664億元），部分可能延到最早2027年交付，有些軍售甚至尚未排定交貨日期。

外界視63歲的麥考爾為雷根與布希時期外交政策傳統路線的捍衛者。他在2013年至2019年間擔任國土安全委員會主席；2019年至2023年擔任外交委員會首席共和黨議員，並在2023年至2025年出任主席。

他也曾領導「中國工作小組」（China TaskForce），後來演變為「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the ChineseCommunist Party）。

在2004年首次當選國會議員前，麥考爾曾在美國檢察官德州奧斯汀辦公室主導反恐與國家安全議題，更早之前則在司法部公共廉政處擔任檢察官。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，多年來，麥考爾在選區輕鬆贏得連任，2024年以近30個百分點的優勢擊敗民主黨對手。