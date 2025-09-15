空襲卡達境內哈瑪斯惹議 川普警告以色列保持謹慎
以色列對卡達境內的哈瑪斯（Hamas）目標發動空襲數天後，美國總統川普今天警告謹慎行事，因為華府在中東的兩個強大盟友正面臨日益惡化的裂痕。
法新社報導，川普對記者表示：「卡達一直是非常偉大的盟友。以色列和其他所有人，我們必須謹慎行事。當我們攻擊別人時，我們必須小心。」
川普最初譴責以色列對卡達首都杜哈（Doha）發動前所未有的空襲，那時以色列與哈瑪斯談判代表正在當地致力終結加薩戰爭。
這次空襲促使巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在內的阿拉伯與穆斯林領袖齊聚杜哈，展現團結。卡達總理穆罕默德（SheikhMohammed bin Abdulrahman Al Thani）呼籲國際社會「停止雙重標準」，追究以色列責任。
以色列在這次攻擊中，造成5名哈瑪斯成員和1名卡達安全人員死亡。
卡達設有美國在中東區最大的軍事基地。
