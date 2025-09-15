芝加哥拉美社區 悼念遭ICE射殺墨裔移民

快訊

中央社／ 芝加哥14日綜合外電報導

美國移民暨海關執法局（ICE）探員，12日在芝加哥郊區試圖逮捕1名墨西哥移民時將其擊斃。民眾今天在事發地點的臨時紀念碑旁，擺設鮮花向死者致意。

路透社報導，國土安全部表示，日前在佛蘭克林公園

（Franklin Park）執行交通攔停時，1名探員開槍打死38歲的維列加斯-龔薩雷茲（Silverio Villegas-Gonzalez）。聲明中說，這名男子非法入境並試圖駕車逃逸，拖行並打傷探員。

移民暨海關執法局發言人表示，這名未透露姓名的探員背部、手部與膝蓋均有受傷，目前已經出院。

維列加斯-龔薩雷茲的死激怒部分當地社區成員，也加深拉美移民的疑慮。這裡約有一半居民是西班牙裔或拉丁美洲裔，昨天約百人聚集在佛蘭克林公園為死者守夜。

國土安全部8日在伊利諾伊州啟動一項名為「中途閃擊行動」（Operation Midway Blitz）的移民執法行動。據稱目標是美國境內非法移民中的罪犯。國土安全部表示，由於伊利諾伊州與芝加哥市的「庇護」法限制與聯邦移民當局合作，因此行動是必要的。

伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）和芝加哥市長強森（Brandon Johnson）呼籲對此事提出解釋。強森昨天在社群平台X表示，這是一場「可以避免的悲劇」。

美國聯邦眾議員拉米雷斯（Delia Ramirez）在記者會表示，維列加斯-龔薩雷茲在將孩子送到附近學校後立即遭到槍擊。

移民暨海關執法局周末拒絕提供此事更多細節。它以新聞稿表示維列加斯-龔薩雷茲有魯莽駕駛紀錄，探員開槍是因為擔心自己生命安全。

昨天參加守夜的許多當地居民也是移民，他們出生在瓜地馬拉與智利等地。

普里茨克上個月表示，他認為美國總統川普政府安排移民執法行動的時間與9月16日墨西哥獨立紀念日（Mexican Independence Day）有所衝突。墨西哥獨立紀念日向來是芝加哥龐大的墨裔社區大事。

今天在芝加哥西郊墨西哥社區李特村（LittleVillage）舉行的獨立紀念日大遊行依舊吸引數千民眾參加，他們沿途播放音樂、唱歌和跳舞，還掛著反移民暨海關執法局的標語，志工也隨時在注意是否有聯邦探員出現。

移民 美國 芝加哥

