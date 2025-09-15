川普強調：外籍專才赴美教技術「受到歡迎」！

美國總統川普在社群平台Truth Social撰文表示，被派赴美國工作的外籍勞工「受到歡迎」，他並不希望「嚇跑」投資人，此前10天，美國移民和海關執法局（ICE）突襲喬治亞州現代汽車與LG能源合資興建的電動車電池廠工地，逮捕數百名南韓人。

川普寫道：「我不希望嚇阻或打消投資意願。希望他們能派遣專業人員駐美一段時間，教導和訓練我們的人如何製造這些極獨特且複雜的產品，然後再逐步撤回到他們的國家。」

9月4日，ICE在喬治亞州一處電動車電池工廠建築工地逮捕475人，其中多數為南韓籍人士。執法官員指控，這些南韓人涉嫌逾期居留或持有不允許工作的簽證。此次突襲是川普發起大規模掃蕩非法移民以來，規模最大的一次單一地點行動。

儘管美方最終決定不予遣返，但工人在突襲中被上鎖鏈、戴上手銬的畫面仍引起南韓輿論譁然。首爾當局已於上周五將這些工人接回國。

南韓總統李在明對此次突襲表示「困惑」，並於周四警告，此舉可能打擊未來的投資意願。

川普在貼文裡說明允許外國專家暫時來美國幫忙製造「極其複雜的產品」的條件，他列舉：「像是晶片、半導體、電腦、輪船、火車，還有很多其他產品，我們必須向別人請教怎麼製造，或者，在很多情況下，必須把技術重新學回來，因為美國過去很拿手，現在已經不行了。」

他還補充：「我們歡迎他們，歡迎他們的員工，也願意自豪宣告，將向他們學習，並在不久的將來在他們『擅長的領域』做得比他們更好。」

南韓工會組織已呼籲川普發布正式道歉。