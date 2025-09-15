美中第四輪協商首日談判落幕 川普說進展順利 Tiktok命運取決於中國

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美中經貿協商在西班牙馬德里登場，雙方主談者美國財長貝森特（右）與中國國家副主席何立峰會面合影。路透
美中經貿協商在西班牙馬德里登場，雙方主談者美國財長貝森特（右）與中國國家副主席何立峰會面合影。路透

美國與中國大陸在西班牙馬德里舉行的第四輪貿易談判完成了首日協商，美國財政部一位高層官員表示，美中代表在高層會談中討論了TikTok、貿易和經濟問題。

這位官員表示，由美國財長貝森特和貿易代表賈葛里爾率領的代表團，以及由中國國務院副總理何立峰率領的中國代表團，在周日進行了約六個小時的會談。

貝森特周日稍晚在會議結束後，揮手致意並坐進了一輛休旅車，並表示「我們明天早上再開始」。

包括國安議題以及字節跳動旗下TikTok未來命運的問題都被納入這次會談中。TikTok本周面臨必須與美國政府達成協議，才能繼續在美國運營的最後期限。美中官員們也預料將為最快10月進行的「川習會」奠定基礎，屆時美國總統川普與中國國家主席習近平都計劃參加在南韓舉行的「亞太經合會」（APEC）高峰會。

川普周日稍晚在返回白宮途中向記者表示，美中會談「進展順利」，但表示TikTok的命運將取決於北京的行動，「我們可能會讓它死掉，或者我們可能——我不知道，這取決於中國。」

中國商務部曾表示，其代表團將於9月14日至17日待在西班牙。貝森特的行程是9月12日至18日訪問西班牙和英國，並安排與對等官員會面。川普本周也將訪問英國。

上述美國財政部官員表示，主要官員離場後，工作人員仍繼續工作到晚上。

亞洲協會政策研究院高級副總裁、資深美國貿易談判代表卡特勒在美中馬德里會談前表示：「距離川普和習近平可能在韓國APEC峰會期間舉行會晤還有六周時間，美國和中國必須加強努力才能取得成果。」

她說：「由於兩國政府所面臨問題的複雜性，加上習近平愈來愈相信中國占了上風，雙方官員要在可能的川習會前達成一致成果並非易事。」

在周日會談之前，中國大陸宣布對美國半導體產業發動兩項調查，其中包括對特定美國製類比IC晶片發動反傾銷調查。此前不久，美國又將23家陸企列入其實體清單，該清單對被視為「違反美國國安或外交政策利益」的企業實施限制。

美中第四輪經貿協商14日在西班牙馬德里登場。圖為首日會面狀況。路透
美中第四輪經貿協商14日在西班牙馬德里登場。圖為首日會面狀況。路透

