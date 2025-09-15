【專家之眼】川普盟友被刺激化美國的左右對立

日前川普保守派好友Charlie Kirk被謀殺，在美國引起軒然大波，此事件可分為五個層面來分析。

首先，川普總統在事發之後立刻下令全國降半旗四天，但這位Kirk先生只是一介平民,只因他與川普總統理念相同、關係良好,所以才會讓川普總統認為需要降半旗，還稱要親自參加其喪禮，並稱兇手應被判死刑，可見川普總統對這件事情的重視程度非比尋常。

再者，就是美國左右派媒體可能會加以渲染,尤其右派媒體更會利用所謂「殉道者效用」來抨擊對手,所以這個情況看起來會有日益惡化的可能，甚至在英國也都引起左右派支持者的大遊行。

另外，就是在四年多前,也就是在川普總統第一屆總統屆滿敗選後, 在2021年一月就爆發了暴民攻擊國會山莊事件，因當時川普不接受敗選的結果。當時就有美國的一位非常著名的學者Barbara Waters,她是在替CIA做研究，專長是世界各國的內戰,並在出版的一本相關書籍中提及,美國因左右兩派的對立而瀕臨內戰，情況好像跟其他國家內戰的情況類似。如果大家有興趣可以去Google一下「美國內戰＋CIA」，這當然可能會有些危言聳聽,但確實這位教授也已經提出警示。

第四，就是川普總統的一位策士叫Steve Bannon先生, 他在川普1.0時就已經在替總統出謀劃策, 在前幾個月他曾經稱, 正在為川普總統的第三任期做準備。這一點確實也有點危言聳聽,因美國憲法修正案第22條規定，任何人只能做兩任，意思就是說除非你走極端,否則川普總統要再連任一次的機率是非常非常微小的, 而所謂走極端的話就是內亂或外患, 這樣的話川普總統可能還會有第三任的機會。

最後,就是今年8月份,在美國一個由民主黨執政的小鎮, 有一位烏克蘭的女士被一位黑人青年謀殺了,在美國也引起震驚。這當然也就使得川普總統以及執政黨還有保守派, 開始大肆的抨擊這些民主黨所執政的縣市, 指稱民主黨執政不力與社會動盪，也加速了美國社會的左右對立。

綜合觀之，這次川普摯友Charlie Kirk被謀殺一事, 川普總統本身要出來滅火, 否則對美國現在左右兩派熾熱的對峙必定火上加油，情況非同一般；若處理不慎，確實會造成相當程度的內部動亂，而這我們可能還要繼續來加以觀察。