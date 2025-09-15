路透：川普將四度延長TikTok寬限期 暫緩不賣就禁
中國企業字節跳動旗下短影音平台TikTok在美國的「不賣就禁」寬限期將於17日屆滿，但一名知情消息人士告訴路透社，美國總統川普政府預計再次延長寬限期。
美國去年通過的一項法律原本要求字節跳動，最晚應於今年1月19日前出售TikTok在美資產，否則必須停止在美營運。不過，如果川普（Donald Trump）再次延長寬限期，這將是他第4次批准聯邦執法部門暫緩執行該法律。
路透社報導，川普上月表示已有美國買家準備收購TikTok，且他可能再次延長「不賣就禁」期限。然而，面對外界詢問TikTok的未來動向，他的態度今天顯得曖昧。
川普告訴記者：「我們此刻正就TikTok進行談判。我們可能讓它停止營運，也有可能…我不知道，這取決於中國。」
白宮目前未針對可能延長TikTok寬限期一事回應置評請求。如果此事成真，顯示華府不願關閉一個有1億7000萬名美國人使用的應用程式。
華府對中鷹派人士長久以來一直擔心，北京可能利用TikTok對美國人從事情蒐、勒索或審查，儘管如此，川普曾表態希望保留TikTok。
TikTok的出售交易進展遲緩，因為任何會與美國買家分享TikTok寶貴演算法的交易，都需要北京當局批准。
今年春天原有一筆相關交易正在進行，計劃將TikTok美國業務分拆，另設新的美國公司掌管，並由美國投資人持多數股權及負責營運。但川普宣布對中國商品課徵高關稅後，北京表示不會批准交易，以致計畫擱置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言