柯克遇刺案槍手不認罪！拒絕配合調查 可能犯罪動機曝光

美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）日前在猶他州演講時遭槍殺身亡，22歲槍手羅賓森（Tyler Robinson）被捕後拒絕配合調查且不承認犯案。目前尚未確認犯罪動機，美媒推測可能是不滿柯克「仇視」跨性別者。當局正透過羅賓森的親友及疑似留有一張紙條釐清案情，預計當地時間16日將正式提起訴訟。

猶他州州長柯克斯（Spencer Cox）14日受訪表示，羅賓森不願配合調查，其親友熟人則積極協助偵辦。目前尚未確認犯罪動機，探員希望透過鑑識證據進一步釐清案情。

政治新聞網站Axios報導，羅賓森不光不配合，而且拒絕承認犯案。根據六名知情人士，當局正調查羅賓森是否因認為柯克仇視跨性別者的觀點而產生殺機。當局已證實，羅賓森與一名男性過度為女性的跨性別者同居且處於戀愛關係。

在意識形態方面，州長柯克斯在美國國家廣播公司（NBC News）節目「會晤新聞界」透露：「根據家人及受訪者，羅賓森出身保守派家庭，但他本人的意識形態與家人截然不同，這是調查方向之一。」柯克斯稱，羅賓森「具有明顯左翼意識形態」。

此外，柯克斯提到，羅賓森大部分時間沉浸線上遊戲與論壇，「朋友證實羅賓森涉入深層的暗黑網路文化，而且深陷網路上陰暗角落」。

紐約時報報導指出，羅賓森犯案後曾傳訊息給熟人，已獲得柯克斯證實。

群聊應用程式Discord早前證實羅賓森曾使用該平台帳號，但未發現其在上面策畫行動；不過發言人透露，羅賓森同居人事後與友人談話時提及羅賓森留下的紙條。

柯克斯已向美國有線電視新聞網（CNN）證實紙條，但並未透露細節，僅稱調查人員仍在核實，細節可能納入起訴文件。