川普又施壓Fed了！他說預期本周會有「大幅」降息

就在聯準會（Fed）本周即將召開決策會議之際，美國總統川普周日（14日）再度施加壓力，表示他預測Fed本周將「大幅降息」。

川普周日返回華盛頓途中向記者表示：「我認為會有大幅降息。現在降息會很完美。」

外界普遍預期Fed將在美東時間17日降息。此時，央行正努力因應就業市場減緩、通膨頑固，以及川普前所未有的降息施壓局面。根據彭博資訊對經濟分析師進行的調查，中位數預測本次降息幅度為25個基點（1碼），會是九個月來首度放寬貨幣政策。

川普數月來已不斷向Fed主席鮑爾施壓要求降息，並多次公開敦促他辭職。

近期疲弱的經濟數據已引發疑慮，認為勞動力市場可能進一步惡化，威脅到消費支出與經濟成長。同時，通膨率仍高於聯準會的2%目標，如果關稅推升物價，可能會進一步上升，這讓部分官員對過快行動保持謹慎。

鮑爾的任期將於2026年5月屆滿，川普正著手決定繼任人選。他已公開點名白宮經濟顧問哈塞特、Fed理事沃勒及前理事華許（Kevin Warsh）為三位主要候選人。