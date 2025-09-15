美經濟逼近50年前惡夢：停滯性通膨！專家直指川普兩政策惹禍

當前的美國經濟情勢正處於奇特時刻。物價持續上漲、就業成長停滯、不確定性瀰漫各領域，股市卻屢創新高。在這樣的背景下，一個自1970年代以來鮮少出現的可怕詞語再度被提起：停滯性通膨（stagflation）。

這是結合「經濟停滯」與「通貨膨脹」（inflation）的狀態，企業減少生產與招聘，物價卻仍然攀升。部分經濟學家認為，這種狀況比經濟衰退更棘手。

英國衛報報導，美國上次出現長期停滯性通膨是1970年代石油危機期間。高油價引發通膨攀升，而消費者縮減支出又導致失業率上升。美國目前尚未真正陷入停滯性通膨，但最新數據顯示正逐漸逼近此一狀態。

數據有變化

今年春季，川普政府宣布關稅政策後，官方數據最初顯示經濟未受衝擊：就業市場穩定增長，通膨率更降至2.3%，創2021年以來新低。

然而，8月最新勞動市場數據顯示，關稅對就業的負面影響已逐漸浮現，5月與6月的新增就業數下修25.8萬人。雖然7、8月數字稍強，但較年初明顯下滑。

與此同時，通膨率自4月起又開始回升，8月年增率達2.9%，創今年1月以來新高。

哥倫比亞商學院經濟學家豪斯（Brett House）指出，今年1月經濟學家訪調顯示，對未來一年經濟衰退的預期降至三年低點，當時普遍認為經濟將穩健成長、通膨持續緩解，「但這些預期都因政策搖擺與執行混亂而逆轉。今年剩餘時間的成長預測已被大幅下修，通膨預期則被上調」。換言之，經濟正同時走向停滯與通膨，也就是停滯性通膨。

經濟學家點名白宮兩大政策是禍根。一是川普收緊移民政策減少了可用勞動力並推高聘雇成本；二是關稅成本開始轉嫁給消費者，對物價產生明顯影響。

投資人寄望聯準會（Fed）下周降息能提振經濟。但前景仍充滿變數。聯準會主席鮑爾上月在傑克森洞年會中指出，今夏已出現「風險平衡態勢轉變」：勞動市場雖看似平衡，但這種平衡源自勞動供給與需求雙雙顯著放緩，而更高的關稅已開始推升部分商品價格。

聯準會難為

停滯性通膨會削弱聯準會調控經濟的能力。調整利率通常能協助在失業與通膨之間取得平衡，但僅適用於單一問題惡化時：例如2022年夏季通膨飆至9.1%時，升息後成功壓低物價，使通膨率降至2.5%以下，但失業率也從2023年的3.4%低點升至今年8月的4.3%。

聯準會在經濟衰退時期反而更有調控空間：例如2020年疫情封鎖導致經濟衰退與大規模失業時，聯準會曾將利率降至近零水準以刺激經濟。

由於停滯性通膨尚未正式來襲，聯準會下周降息可能有助就業而不致於觸發物價飆升，但此舉仍存在變數。

布朗大學經濟學家卡連里歐茲坎（Sebnem Kalemli-Ozcan）表示：「假設停滯性通膨正在非常緩慢地發生，因為企業仍在觀望關稅成本的轉嫁時機。一旦需求增加，企業會說：『現在我可以把更高成本轉嫁給更多消費者』，屆時通膨就會上升。」

高盛集團分析指出，美國消費者已承擔大約22%的關稅成本，若現行關稅持續，最終的負擔可能高達67%。

衝擊與回應

若物價持續上漲且勞動市場持續放緩，停滯性通膨將惡化。

卡連里歐茲坎警告：「一旦停滯性通膨成真，將是一個極度沉重的情況，人們將失去工作、失業率攀升，求職者處境艱難，那會是最棘手的部分。」

耶魯大學預算實驗室估計，川普關稅可能使至少65萬美國人陷入貧困，關稅實質上成為「間接稅」。

川普政府呼籲民眾保持耐心，並聲稱近期經濟數據「遭人操弄」。川普本月稍早宣稱：「真正的數字將在一年後見分曉，屆時你們會見證美國前所未有的就業數字。」