TikTok不賣就禁成美中協議試金石 川普放話「看中國要怎麼做」

華爾街日報報導，美國與中國經貿官員14日在西班牙展開新一輪會談，同時中國企業字節跳動在美Tiktok不賣就禁法案將在9月17日到期，料將成為美中協議試金石。對此，美國總統川普14日表示，正努力與北京達成協議，至於TikTok的未來，「就看中國怎麼做了」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普從新澤西州返回華府前告訴記者：「接下來，我們可能禁用Tiktok，或者......我也不確定，取決於中國要怎麼做。」

川普補充：「為了年輕人著想，我想留下Tiktok，他們很愛Tiktok。」

川普第二任期內已三度延長Tiktok出售期限，華爾街日報14日引述知情人士透露，北京過去兩個月積極向白宮示好，試圖敲定川普訪中，美方則開出明確條件，要求北京在貿易乃至TikTok等議題上做出具體讓步，作為「可展示的成果」。

CNN指出，川普對未來TikTok的安排態度似乎不明確，但他強調自己去年大選成功運用TikTok拉攏年輕選民。他說：「我在TikTok上很成功，拿下許多年輕選票，創下共和黨史上前所未有的數字，這部分有賴TikTok，更多歸功於柯克。」柯克是川普盟友、保守派組織「美國轉捩點」創辦人，日前遭槍殺身亡，震驚華府及國際社會。