現代汽車工地突襲後 川普：不希望嚇跑投資

數百名韓國籍工人在美國喬治亞州一處工地被捕10天後，總統川普今天表示，「歡迎」被派到美國的外籍勞工，並說他不希望「嚇跑」投資人。

法新社報導，這位79歲共和黨籍總統在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文表示：「我不希望嚇跑或是造成投資卻步。」

美國移民暨海關執法局（ICE）等執法機構4日突襲現代汽車（Hyundai Motor）和LG新能源（LG EnergySolution）在喬治亞州合資興建的電動車電池廠工地，逮捕475人，其中多數是韓國人。執法人員指控他們逾期居留，或從事不符合簽證目的的活動。

川普1月重返白宮後雷厲風行貫徹施政主軸之一的非法移民掃蕩，這起突襲是截至目前針對同一場所進行的最大規模取締行動。

雖然美方最後未執行遣返，但工人們在突襲過程中被銬上手銬、腳鐐，腰上纏著鐵鍊的畫面震驚韓國社會。首爾已於12日安排專機接回這批工人。

韓國總統李在明11日形容這場突襲「令人困惑」，示警恐對未來韓企赴美投資產生重大影響。

川普在今天的貼文中提及允許部分外國專業人士暫時入境美國協助開發「極為複雜產品」的情況。

他寫道：「晶片、半導體、電腦、船艦、火車，還有許多我們必須向別人學習如何製造的其他產品，或者，在很多情況下，因為我們過去曾經很擅長，但不復以往而得重新學習的產品。」

川普指出：「我們歡迎他們、我們歡迎他們的員工，我們並且願意自豪地說，我們願意向他們學習，在不遠的將來有一天，我們會在他們擅長的『領域』青出於藍。」