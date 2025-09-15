現代汽車工地突襲後 川普：不希望嚇跑投資

快訊

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

數百名韓國籍工人在美國喬治亞州一處工地被捕10天後，總統川普今天表示，「歡迎」被派到美國的外籍勞工，並說他不希望「嚇跑」投資人。

法新社報導，這位79歲共和黨籍總統在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文表示：「我不希望嚇跑或是造成投資卻步。」

美國移民暨海關執法局（ICE）等執法機構4日突襲現代汽車（Hyundai Motor）和LG新能源（LG EnergySolution）在喬治亞州合資興建的電動車電池廠工地，逮捕475人，其中多數是韓國人。執法人員指控他們逾期居留，或從事不符合簽證目的的活動。

川普1月重返白宮後雷厲風行貫徹施政主軸之一的非法移民掃蕩，這起突襲是截至目前針對同一場所進行的最大規模取締行動。

雖然美方最後未執行遣返，但工人們在突襲過程中被銬上手銬、腳鐐，腰上纏著鐵鍊的畫面震驚韓國社會。首爾已於12日安排專機接回這批工人。

韓國總統李在明11日形容這場突襲「令人困惑」，示警恐對未來韓企赴美投資產生重大影響。

川普在今天的貼文中提及允許部分外國專業人士暫時入境美國協助開發「極為複雜產品」的情況。

他寫道：「晶片、半導體、電腦、船艦、火車，還有許多我們必須向別人學習如何製造的其他產品，或者，在很多情況下，因為我們過去曾經很擅長，但不復以往而得重新學習的產品。」

川普指出：「我們歡迎他們、我們歡迎他們的員工，我們並且願意自豪地說，我們願意向他們學習，在不遠的將來有一天，我們會在他們擅長的『領域』青出於藍。」

相關新聞

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

針對半導體、造船等高技術產業，美國總統川普14日表示，他希望外國企業能帶他們的專業技術人員赴美一段時間來教育美國勞工生產...

槍殺查理‧柯克的人是誰？

（德國之聲中文網）T·魯賓遜（T. Robinson）是誰？這名嫌犯被指控槍殺了極端保守派活動人士查理·柯克（Charlie Kirk）——僅用一槍，距目標100米之外。調查人員試圖尋找他的動機，但尚

美國聯邦政府 又面臨關門壓力

美國聯邦舉債上限效期將於9月底屆滿，國會民主黨人開出支持延長舉債上限效期案的條件，要求川普政府必須納入延長健保效期的相關...

柯克葬禮 川普將親自出席

日前遭刺殺的保守派活動家柯克葬禮定廿一日舉行，美國總統川普表示將親自出席，治喪單位邀請支持者前來悼念「美國傳奇」柯克的一...

遇刺前曾赴首爾演說！美國網紅柯克稱南韓是抵禦中共的堡壘

美國政治網紅柯克本月遇刺前曾赴首爾演說，當時他提到75年前韓戰爆發、共產主義者南侵時，美國曾經為南韓挺身而出，如今南韓則...

柯克遺孀發表演說 將舉行6萬人追思會

美國右派網紅柯克遭槍擊身亡，遺孀表示他的聲音將會永存！她在演說中同時感謝世界上有很多人愛她的丈夫，包括美國總統川普，未來校園相關巡迴仍會延續，但她並未交代相關細節。柯克創立的「美國轉捩點」協會將在21日於亞利桑那舉行6萬人的追思會，顯見此事對美國輿論的影響力。

