歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

針對半導體、造船等高技術產業，美國總統川普14日表示，他希望外國企業能帶他們的專業技術人員赴美一段時間來教育美國勞工生產製造的技能；川普並表示，他不希望嚇走或打擊到來到美國投資的外國企業。

美國日前對喬治亞州現代汽車工廠進行大規模移民突擊檢查，共逮捕約475人，其中約300人為南韓籍勞工，引爆外國企業到美國生產製造的員工簽證問題。

川普日前指出，美國在電池領域欠缺專業人才，指美國國內沒有人真正懂電池，認為美國需要找到一個方式，引進專家來訓練美國勞工，讓他們能夠自行生產製造；白宮則表示，川普理解這些企業希望帶他們高度技術人員和勞工進駐，特別是當他們製造非常特殊的產品，包括晶片、電池等。

白宮指出，川普預期這些外國企業雇用美國勞工，讓外國勞工和美國勞工一起合作、互相學習，並表示，為了解決這樣的問題，美國國土安全部和商務部正在著手研擬為相關的簽證問題解套。

對此，商務部長盧特尼克則表示，川普明白外國企業到美國設廠，需要有經驗的人，才能夠快速投入生產；盧特尼克說，他認為川普會與不同國家達成協議，提供外國勞工合適的短期簽證，讓他們能夠來美國訓練美國人，接著就回家。

川普14日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，當外國精密產業赴美做大規模投資，川普希望這些企業能夠派駐他們的技術人員到美國一段時間來訓練美國勞工生產特殊、複雜的產品，之後再逐步淡出、回到本國。

川普說，如果美國不這麼做，所有大型投資都不會到美國；川普也說，包括晶片、半導體、電腦、造船、火車等產業，美國都必須學習或重新學習如何生產製造。

川普指出，美國過去是這些產業中的佼佼者，但現在不再具有優勢；川普以造船業為例指出，美國過去可以一天製造一艘船，現在卻一年造不到一艘船。

川普說，他不想嚇走或打擊來到美國投資的外國企業；川普說，美國歡迎這些投資、歡迎他們的員工；川普說，美國會向他們學習，未來會做得比他們更好。