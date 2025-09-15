歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

針對半導體、造船等高技術產業，美國總統川普14日表示，他希望外國企業能帶他們的專業技術人員赴美一段時間來教育美國勞工生產製造的技能；川普並表示，他不希望嚇走或打擊到來到美國投資的外國企業。

美國日前對喬治亞州現代汽車工廠進行大規模移民突擊檢查，共逮捕約475人，其中約300人為南韓籍勞工，引爆外國企業到美國生產製造的員工簽證問題。

川普日前指出，美國在電池領域欠缺專業人才，指美國國內沒有人真正懂電池，認為美國需要找到一個方式，引進專家來訓練美國勞工，讓他們能夠自行生產製造；白宮則表示，川普理解這些企業希望帶他們高度技術人員和勞工進駐，特別是當他們製造非常特殊的產品，包括晶片、電池等。

白宮指出，川普預期這些外國企業雇用美國勞工，讓外國勞工和美國勞工一起合作、互相學習，並表示，為了解決這樣的問題，美國國土安全部和商務部正在著手研擬為相關的簽證問題解套。

對此，商務部長盧特尼克則表示，川普明白外國企業到美國設廠，需要有經驗的人，才能夠快速投入生產；盧特尼克說，他認為川普會與不同國家達成協議，提供外國勞工合適的短期簽證，讓他們能夠來美國訓練美國人，接著就回家。

川普14日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，當外國精密產業赴美做大規模投資，川普希望這些企業能夠派駐他們的技術人員到美國一段時間來訓練美國勞工生產特殊、複雜的產品，之後再逐步淡出、回到本國。

川普說，如果美國不這麼做，所有大型投資都不會到美國；川普也說，包括晶片、半導體、電腦、造船、火車等產業，美國都必須學習或重新學習如何生產製造。

川普指出，美國過去是這些產業中的佼佼者，但現在不再具有優勢；川普以造船業為例指出，美國過去可以一天製造一艘船，現在卻一年造不到一艘船。

川普說，他不想嚇走或打擊來到美國投資的外國企業；川普說，美國歡迎這些投資、歡迎他們的員工；川普說，美國會向他們學習，未來會做得比他們更好。

美國 川普 電池

延伸閱讀

諷川普39%關稅 瑞士Swatch「3」、「9」互換限量表賣到缺貨

川普「準備好」對中徵高關稅 促北約停購俄油 合力制裁

川普：對普亭耐心快耗盡 俄烏反覆 得下經濟制裁重手

川普訪英將簽署科技協議 聚焦AI等合作

相關新聞

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

針對半導體、造船等高技術產業，美國總統川普14日表示，他希望外國企業能帶他們的專業技術人員赴美一段時間來教育美國勞工生產...

柯克葬禮 川普將親自出席

日前遭刺殺的保守派活動家柯克葬禮定廿一日舉行，美國總統川普表示將親自出席，治喪單位邀請支持者前來悼念「美國傳奇」柯克的一...

遇刺前曾赴首爾演說！美國網紅柯克稱南韓是抵禦中共的堡壘

美國政治網紅柯克本月遇刺前曾赴首爾演說，當時他提到75年前韓戰爆發、共產主義者南侵時，美國曾經為南韓挺身而出，如今南韓則...

柯克遺孀發表演說 將舉行6萬人追思會

美國右派網紅柯克遭槍擊身亡，遺孀表示他的聲音將會永存！她在演說中同時感謝世界上有很多人愛她的丈夫，包括美國總統川普，未來校園相關巡迴仍會延續，但她並未交代相關細節。柯克創立的「美國轉捩點」協會將在21日於亞利桑那舉行6萬人的追思會，顯見此事對美國輿論的影響力。

退出市長選戰？亞當斯否認以民調定去留 暗批媒體散播謠言

爭取連任的市長亞當斯(Eric Adams)日前再度改口，否認他會根據民調結果決定是否繼續競選。然而就在前一天，他的競選...

川普威脅取消簽證 返中求職又碰壁…中國留學生進退兩難

對許多海外中國留學生來說，取得美國高等學府文憑原本被視為國內求職的黃金門票，如今隨著美中對抗升級，留美學生除了面臨川普政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。