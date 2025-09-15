美右派網紅柯克槍殺案 猶他州長：嫌犯與跨性別伴侶同居

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國右派網紅柯克在猶他州一所大學演講時遭槍擊身亡，據傳嫌犯羅賓森與一名跨性別者有戀愛關係，右派人士為之震怒。猶他州長柯克斯今天證實，羅賓森確實與一名跨性別伴侶同居。

柯克（Charlie Kirk）近日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講時頸部中彈身亡，享年31歲。現場影片顯示，他當時正對群眾發表演說，突然傳出一聲槍響，他隨即癱坐椅子上，攝影機鏡頭迅速移開，現場聽眾陷入一陣恐慌。

柯克是知名網路名人和青年保守派運動領袖之一。他在社群媒體擁有數百萬追隨者，因剪輯手法聰明靈活、犀利因應鬧場者及意識形態對手的挑戰而深具人氣。

法新社報導，多家美國媒體昨天報導，羅賓森（Tyler Robinson）與一名跨性別者有戀愛關係，此消息引發右派人士震怒。

柯克斯（Spencer Cox）接受美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目訪問時，被問及羅賓森與一名跨性別伴侶同居的傳聞。

他表示：「是的，我可以證實這點。這名室友是一名跨性別者，由男性轉變為女性。這名伴侶非常配合，完全不知道發生什麼事，目前正與調查人員合作。」

據報導，柯克生前是跨性別權利運動的強烈批評者。但柯克斯強調，目前尚不清楚這名人士的性別轉換是否與槍擊事件有關。

