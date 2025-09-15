美國聯邦政府 又面臨關門壓力

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國聯邦舉債上限效期將於9月底屆滿，國會民主黨人開出支持延長舉債上限效期案的條件，要求川普政府必須納入延長健保效期的相關條款，但共和黨國會黨團顯然不會讓步，使美國聯邦政府面臨關門壓力。

民主黨（少數黨）參議院領袖舒默及眾議院領導人傑佛瑞都已經表態。傑佛瑞上周指出，「我們已經明確表示，除非法案包括一些醫療照顧條款，否則我們不會支持共和黨提出的支出法案」。

現行「可負擔健保法」（歐記健保）的保費抵減條款將於今年底屆滿，民主黨要求予以延長。KFF醫療政策研究團體指出，如果租稅抵免失效，醫療保費平均將提高約75%，勢將造成廣泛衝擊。

民主黨也一再批評川普的「大而美」租稅支出法將削減醫療補助支出，並要求共和黨翻案。

民主黨立場堅決，增添了國會兩黨談判的複雜度。共和黨能在眾議院獨力通過延長舉債上限案，在參院卻需要民主黨議員支持。今年3月舒默曾支持延長舉債上限效期案，因而遭到黨內的嚴厲批評；現在由於明年國會期中選舉將臨，因此舒默及民主黨議員表示若共和黨不讓步，將不會支持。但共和黨顯然不太可能做出讓步。

健保 民主黨 共和黨

