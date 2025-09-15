柯克葬禮 川普將親自出席

日前遭刺殺的保守派活動家柯克葬禮定廿一日舉行，美國總統川普表示將親自出席，治喪單位邀請支持者前來悼念「美國傳奇」柯克的一生；柯克的遺孀艾瑞卡十二日首度發表公開談話，誓言承接亡夫使命，「確保沒有人會忘記我丈夫的名字」。

紐約郵報十三日報導，柯克創辦的「美國轉捩點」邀請支持者前來職棒大職盟亞利桑納紅雀隊主場的州農保險公司體育館參加葬禮，追悼柯克「傑出的一生、恆久的遺緒」，他的一生「見證信仰、勇氣及信念」。球場估計可容納六萬人。

川普十二日重申自己會親自出席柯克葬禮。他表示，柯克遇刺令他充滿悲傷憤怒。

柯克十日在猶他谷大學演講時，遭嫌犯羅賓森開槍射殺；羅賓森十二日被捕，不得交保，預定十六日出庭應訊。

美國副總統范斯夫婦搭空軍二號專機飛到猶他州，陪同艾瑞卡領回柯克遺體，再專機護送回到柯克在亞利桑納州的家。

艾瑞卡十三日在社媒貼出照片，顯示柯克遺體躺在打開的靈柩內，她執著亡夫的手，兩人的三歲女兒和一歲兒子隨伺在側。

艾瑞卡與柯克共同創辦「美國轉捩點」，她承諾延續丈夫的使命，呼籲年輕人加入該組織。她對「該為我丈夫遇刺負責的行惡之徒」說，「你以為懂得我丈夫之前的使命有多強大嗎？你根本不懂；也不懂你剛剛向全國、全世界釋放了什麼。你不懂你在我這個妻子身心點燃了什麼。我這個寡婦的哀泣將有如戰呼，迴蕩於全世界」。

艾瑞卡另寫道，丈夫「將戴上烈士光榮的冠冕」；她將延續丈夫的美國轉捩點使命，校園巡迴之旅整個秋季將持續舉辦。