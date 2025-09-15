快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

槍殺查理‧柯克的人是誰？

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）T·魯賓遜（T. Robinson）是誰？這名嫌犯被指控槍殺了極端保守派活動人士查理·柯克（Charlie Kirk）——僅用一槍，距目標100米之外。調查人員試圖尋找他的動機，但尚未理出頭緒。曝光的細節呈現出一個難以被歸類的年輕人形象。

根據美國媒體報道，這位22歲的男子成長在一個共和黨選民的家庭，童年就接觸了槍支。而他被控殺害的，正是一位在年輕人中頗受歡迎的保守派意見領袖。調查人員在凶器旁發現的彈藥上，還刻有反法西斯的信息。

招人喜歡的好學生

《紐約時報》援引魯賓遜的同學的描述報道稱，他曾是一名優秀的學生。聰明、守時、勤奮，是同學們對他的印象。“即便不是朋友，也會願意讓他加入小組項目。”賈伊達·馮克（Jaida Funk）這樣評價，她曾和魯賓遜在小學和中學同班。他並非最受歡迎的學生，但大家都喜歡他。

魯賓遜當時花很多時間玩電子游戲和看漫畫，但也對時事感興趣。在學校裡，他性格比較內向。同學基頓·布魯克斯比（Keaton Brooksby）則回憶稱，魯賓遜也會參與政治辯論。他對記者說：“真是令人悲哀，有著這種頭腦的人，最後卻做了這樣的事。”

童年就接觸槍支

魯賓遜成長在猶他州的一個共和黨人環境，很多人是摩門教信徒。他的父母是注冊的共和黨人。據《華爾街日報》報道，他們經營一家桌面制造公司，母親是一名社會工作者。魯賓遜本人沒有加入任何政黨。他在去年的總統大選中也沒有投票。從公開數據中，難以看出這位22歲年輕人的政治立場。

據《紐約時報》報道，他的父母持有狩獵執照。社交媒體上有家庭照片，顯示魯賓遜和兩個兄弟在射擊或與槍支合影。《華盛頓郵報》報道，還能看到他們前往波多黎各、阿拉斯加、夏威夷以及迪士尼樂園的旅行照片。魯賓遜最近參加了一個電氣工程培訓項目。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，他沒有犯罪前科，也沒有暴力史。

“嘿，法西斯！接招吧”

調查人員稱，魯賓遜最近與一名親屬吃飯時，提到查理·柯克計劃在大學演講。他們隨即談起了對柯克的反感。柯克（31歲）是“讓美國再次偉大”（MAGA）運動的重要代表人物，屬於特朗普的陣營。他在社交媒體和播客上擁有數百萬追隨者。

在凶器旁，調查人員發現了刻有文字的子彈。這些言詞部分借鑑了網絡和游戲文化。例如“嘿，法西斯！接招吧”（hey fascist! CATCH!）和“如果你讀到這個，你就是同性戀，笑死我了（lmao）”。後者是網絡常見縮寫，意為“我笑得屁股都要掉了”。還有“Bella Ciao”的字樣，這是二戰時期意大利游擊隊對抗納粹時的反法西斯歌曲，後來在TikTok上再次流行。

聲稱“替身”惹麻煩

在襲擊案發生的第二天，聯邦調查局公布了通緝照片。據CNN報道，嫌犯的父親從照片上認出了自己的兒子。朋友們也覺得那是魯賓遜。在《紐約時報》披露的聊天記錄中，其中一人問他在哪裡。魯賓遜回答說，他的“替身”（Doppelganger）在給他“惹麻煩”。另一名聊天者回應道（似乎是開玩笑）：“泰勒殺了查理！！！”

警方稱，嫌疑人在柯克的活動開始前進入校園，爬上一棟大樓的屋頂，距離柯克發言地點約400英尺（大約120米）。槍手開了一槍，擊中柯克致其斃命。隨後，他從屋頂跳下並迅速逃離校園。

後來，在一名家人和一名家庭朋友的勸說下，他主動向警方自首。當時他在猶他州西南部，距離案發校園車程超過三小時。

（德新社等）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

槍殺查理‧柯克的人是誰？

（德國之聲中文網）T·魯賓遜（T. Robinson）是誰？這名嫌犯被指控槍殺了極端保守派活動人士查理·柯克（Charlie Kirk）——僅用一槍，距目標100米之外。調查人員試圖尋找他的動機，但尚

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

針對半導體、造船等高技術產業，美國總統川普14日表示，他希望外國企業能帶他們的專業技術人員赴美一段時間來教育美國勞工生產...

美國聯邦政府 又面臨關門壓力

美國聯邦舉債上限效期將於9月底屆滿，國會民主黨人開出支持延長舉債上限效期案的條件，要求川普政府必須納入延長健保效期的相關...

柯克葬禮 川普將親自出席

日前遭刺殺的保守派活動家柯克葬禮定廿一日舉行，美國總統川普表示將親自出席，治喪單位邀請支持者前來悼念「美國傳奇」柯克的一...

遇刺前曾赴首爾演說！美國網紅柯克稱南韓是抵禦中共的堡壘

美國政治網紅柯克本月遇刺前曾赴首爾演說，當時他提到75年前韓戰爆發、共產主義者南侵時，美國曾經為南韓挺身而出，如今南韓則...

柯克遺孀發表演說 將舉行6萬人追思會

美國右派網紅柯克遭槍擊身亡，遺孀表示他的聲音將會永存！她在演說中同時感謝世界上有很多人愛她的丈夫，包括美國總統川普，未來校園相關巡迴仍會延續，但她並未交代相關細節。柯克創立的「美國轉捩點」協會將在21日於亞利桑那舉行6萬人的追思會，顯見此事對美國輿論的影響力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。