槍殺查理‧柯克的人是誰？

（德國之聲中文網）T·魯賓遜（T. Robinson）是誰？這名嫌犯被指控槍殺了極端保守派活動人士查理·柯克（Charlie Kirk）——僅用一槍，距目標100米之外。調查人員試圖尋找他的動機，但尚未理出頭緒。曝光的細節呈現出一個難以被歸類的年輕人形象。

根據美國媒體報道，這位22歲的男子成長在一個共和黨選民的家庭，童年就接觸了槍支。而他被控殺害的，正是一位在年輕人中頗受歡迎的保守派意見領袖。調查人員在凶器旁發現的彈藥上，還刻有反法西斯的信息。

招人喜歡的好學生

《紐約時報》援引魯賓遜的同學的描述報道稱，他曾是一名優秀的學生。聰明、守時、勤奮，是同學們對他的印象。“即便不是朋友，也會願意讓他加入小組項目。”賈伊達·馮克（Jaida Funk）這樣評價，她曾和魯賓遜在小學和中學同班。他並非最受歡迎的學生，但大家都喜歡他。

魯賓遜當時花很多時間玩電子游戲和看漫畫，但也對時事感興趣。在學校裡，他性格比較內向。同學基頓·布魯克斯比（Keaton Brooksby）則回憶稱，魯賓遜也會參與政治辯論。他對記者說：“真是令人悲哀，有著這種頭腦的人，最後卻做了這樣的事。”

童年就接觸槍支

魯賓遜成長在猶他州的一個共和黨人環境，很多人是摩門教信徒。他的父母是注冊的共和黨人。據《華爾街日報》報道，他們經營一家桌面制造公司，母親是一名社會工作者。魯賓遜本人沒有加入任何政黨。他在去年的總統大選中也沒有投票。從公開數據中，難以看出這位22歲年輕人的政治立場。

據《紐約時報》報道，他的父母持有狩獵執照。社交媒體上有家庭照片，顯示魯賓遜和兩個兄弟在射擊或與槍支合影。《華盛頓郵報》報道，還能看到他們前往波多黎各、阿拉斯加、夏威夷以及迪士尼樂園的旅行照片。魯賓遜最近參加了一個電氣工程培訓項目。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，他沒有犯罪前科，也沒有暴力史。

“嘿，法西斯！接招吧”

調查人員稱，魯賓遜最近與一名親屬吃飯時，提到查理·柯克計劃在大學演講。他們隨即談起了對柯克的反感。柯克（31歲）是“讓美國再次偉大”（MAGA）運動的重要代表人物，屬於特朗普的陣營。他在社交媒體和播客上擁有數百萬追隨者。

在凶器旁，調查人員發現了刻有文字的子彈。這些言詞部分借鑑了網絡和游戲文化。例如“嘿，法西斯！接招吧”（hey fascist! CATCH!）和“如果你讀到這個，你就是同性戀，笑死我了（lmao）”。後者是網絡常見縮寫，意為“我笑得屁股都要掉了”。還有“Bella Ciao”的字樣，這是二戰時期意大利游擊隊對抗納粹時的反法西斯歌曲，後來在TikTok上再次流行。

聲稱“替身”惹麻煩

在襲擊案發生的第二天，聯邦調查局公布了通緝照片。據CNN報道，嫌犯的父親從照片上認出了自己的兒子。朋友們也覺得那是魯賓遜。在《紐約時報》披露的聊天記錄中，其中一人問他在哪裡。魯賓遜回答說，他的“替身”（Doppelganger）在給他“惹麻煩”。另一名聊天者回應道（似乎是開玩笑）：“泰勒殺了查理！！！”

警方稱，嫌疑人在柯克的活動開始前進入校園，爬上一棟大樓的屋頂，距離柯克發言地點約400英尺（大約120米）。槍手開了一槍，擊中柯克致其斃命。隨後，他從屋頂跳下並迅速逃離校園。

後來，在一名家人和一名家庭朋友的勸說下，他主動向警方自首。當時他在猶他州西南部，距離案發校園車程超過三小時。

（德新社等）

