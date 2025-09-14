遇刺前曾赴首爾演說！美國網紅柯克稱南韓是抵禦中共的堡壘

快訊

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
本月10日，柯克（Charlie Kirk）在美國猶他谷大學（Utah Valley University）演說時遭槍擊喪生，在他遇刺前曾赴首爾演說。美聯社資料照
美國政治網紅柯克本月遇刺前曾赴首爾演說，當時他提到75年前韓戰爆發、共產主義者南侵時，美國曾經為南韓挺身而出，如今南韓則是「我們抵禦中國共產黨日益增長勢力的堡壘」。

本月10日，柯克（Charlie Kirk）在美國猶他谷大學（Utah Valley University）演說時遭槍擊喪生，享年31歲。

柯克曾赴首爾參加「壯大南韓」（Build Up Korea）組織本月5日至6日的年度會議。該組織創辦人兼總裁金敏雅（Mina Kim，音譯）近日在她的YouTube頻道MKim TV[34%]發布一支標題為「柯克在南韓最後演說」的影片。

根據影片內容，柯克開場後不久表示，從太空中看夜晚的朝鮮半島，可以看到北韓幾乎半個國家籠罩在象徵貧窮、苦難、奴役、絕望的黑暗之中，只有共產主義菁英居住的平壤有個小小光點。

相較之下在南韓，光芒則是無處不在，柯克稱「那光芒不僅代表財富或工業，更代表自由」。

他接著提到，「75年前，共產主義者攻擊了這個偉大的國家，他們想要征服並奴役你們」，當時南韓孤立無援，而美國挺身而出，3萬多名美國人為保衛南韓的自由而犧牲。

柯克稱南韓已多次回報恩情，與美國並肩對抗共產主義暴政，包括在越戰；南韓軍隊也曾在阿富汗和伊拉克幫助過美國，如今南韓則是「我們抵禦中國共產黨日益增長勢力的堡壘」。

網路名人柯克是青年保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）共同創辦人。

根據路透社，柯克在首爾時也告訴聽眾，「全球多洲正同時出現年輕人，特別是男性，轉向保守的潮流」，「這種現象並非美國獨有，因此更值得關注，這也是我選擇南韓作為我亞洲巡迴第一站的原因」。

柯克生前在社群媒體擁有數百萬追隨者，因剪輯手法聰明靈活、犀利因應鬧場者及意識形態對手的挑戰而深具人氣。

