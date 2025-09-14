柯克遺孀發表演說 將舉行6萬人追思會

美國右派網紅柯克遭槍擊身亡，遺孀表示他的聲音將會永存！她在演說中同時感謝世界上有很多人愛她的丈夫，包括美國總統川普，未來校園相關巡迴仍會延續，但她並未交代相關細節。柯克創立的「美國轉捩點」協會將在21日於亞利桑那舉行6萬人的追思會，顯見此事對美國輿論的影響力。

柯克意志永存

根據《英國廣播公司》報導，美國右派網紅柯克近日在校園巡迴遭到槍擊身亡後，遺孀柯克太太13日在線上發表演說，聲淚俱下的感謝各方的對她丈夫的愛，並表示她丈夫的聲音將會繼續存在，未來校園也會繼續舉辦巡迴講座，但她沒有交代相關細節。同時，她也譴責作案者，犯下了非常巨大的錯誤，讓一個無辜人的生命猝然消失。

柯克太太也說，她現在很難跟3歲大的女兒與1歲大的兒子說爸爸已經離開世界的事實。艾瑞卡（柯克太太）是亞利桑那小姐出身，兩人在2018年相遇、2020年訂婚，結婚不到一年就天人永隔。雖然兩人都是傳統右派、重視家庭價值，但從未公開曝光兩人子女的長相。

美國對立氣氛緊繃

此外，柯克所創立的「美國轉捩點」協會將在21日於亞利桑那的州立農業球場舉行追思會，該球場最大容量約6萬人，外界普遍預期將會滿場。柯克是美國保守派頗有爭議的網紅，因為能言善道、積極在自由派學校宣傳右派保守價值，並勇於跟現場學生辯論，吸引大量美國年輕人加入保守派。

《WIRED》提到，美國近年來的社會極化，也因為柯克的死亡而躍上檯面。近來也有網站聲稱，極右派分子將會對慶祝柯克死亡的人有所不利，還有獨立記者吉爾摩等人的名字被列在上面，吉爾摩表示相當擔心，還有收到一些死亡威脅，但她尚未報警。

【更多精采內容，詳見 】