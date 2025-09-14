他預言柯克被殺成真！早警告1致命漏洞 目擊者加碼爆「3千人零安檢」

美國總統川普盟友、保守派組織「美國轉捩點」創辦人柯克（Charlie Kirk）露天演講時遭槍殺身亡，震驚華府與國際社會。一名資深保全專家爆料，其實早在數月前就曾警告柯克，如果不強化維安，「之後在校園演講百分之百會被殺」。

印度時報報導，加州「比佛利山莊保鏢集團」創辦人赫佐格（Kris Herzog）曾與名媛金卡戴珊、好萊塢影星莎朗史東等合作。他透露，今年3月6日曾在加州州立大學一場集會親自見過柯克，並嚴正提醒對方，若沒有大幅強化安保措施，「之後在校園演講時一定會被殺」。

赫佐格回憶，當時柯克口頭答應會檢討維安安排，但最終未有實際行動。他感嘆：「很遺憾，柯克後來沒有再打給我，現在我的預判成真了。」

赫佐格進一步透露，當時曾具體建議柯克，在演講現場設置可攜式B7等級防彈玻璃板，「我告訴他，狙擊手很可能會瞄準頭部，所以防彈玻璃極為關鍵。」他也建議柯克雇用非執勤警員，加強會場周邊的制高點監控，確保講台安全。

不過，槍擊案發生當下，有目擊者直言現場「幾乎沒有任何安檢戒備」。

麥蓋提根（Tyler McGettigan）告訴美國國家廣播公司，他持有一張附QR code的有效門票，以為入場會有安檢和掃條碼，結果完全沒有，「連驗票都沒有，基本上所有人都可以直接走進去」。

其他目擊者指出，現場也沒有金屬探測門或查驗隨身包包，直言「非常不對勁」。

報導指出，該演講約有3000名與會者，除了柯克自身的安全團隊，另派有6名便衣員警。