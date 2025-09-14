快訊

8縣市大雨特報！恐一路下到晚上

別只有放美乃滋 馬鈴薯沙拉再加一味「化平凡為神奇」

國人瘋赴澳洲打工…他好奇當地人怎麼看「台勞」 網揭殘酷事實

聽新聞
0:00 / 0:00

他預言柯克被殺成真！早警告1致命漏洞 目擊者加碼爆「3千人零安檢」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普盟友柯克10日在猶他州猶他谷大學校園演講遭槍殺身亡，當地警力第一時間趕往案發現場。歐新社
美國總統川普盟友柯克10日在猶他州猶他谷大學校園演講遭槍殺身亡，當地警力第一時間趕往案發現場。歐新社

美國總統川普盟友、保守派組織「美國轉捩點」創辦人柯克（Charlie Kirk）露天演講時遭槍殺身亡，震驚華府與國際社會。一名資深保全專家爆料，其實早在數月前就曾警告柯克，如果不強化維安，「之後在校園演講百分之百會被殺」。

印度時報報導，加州「比佛利山莊保鏢集團」創辦人赫佐格（Kris Herzog）曾與名媛金卡戴珊、好萊塢影星莎朗史東等合作。他透露，今年3月6日曾在加州州立大學一場集會親自見過柯克，並嚴正提醒對方，若沒有大幅強化安保措施，「之後在校園演講時一定會被殺」。

赫佐格回憶，當時柯克口頭答應會檢討維安安排，但最終未有實際行動。他感嘆：「很遺憾，柯克後來沒有再打給我，現在我的預判成真了。」

赫佐格進一步透露，當時曾具體建議柯克，在演講現場設置可攜式B7等級防彈玻璃板，「我告訴他，狙擊手很可能會瞄準頭部，所以防彈玻璃極為關鍵。」他也建議柯克雇用非執勤警員，加強會場周邊的制高點監控，確保講台安全。

不過，槍擊案發生當下，有目擊者直言現場「幾乎沒有任何安檢戒備」。

麥蓋提根（Tyler McGettigan）告訴美國國家廣播公司，他持有一張附QR code的有效門票，以為入場會有安檢和掃條碼，結果完全沒有，「連驗票都沒有，基本上所有人都可以直接走進去」。

其他目擊者指出，現場也沒有金屬探測門或查驗隨身包包，直言「非常不對勁」。

報導指出，該演講約有3000名與會者，除了柯克自身的安全團隊，另派有6名便衣員警。

美國 安檢 校園

延伸閱讀

柯克案新進展曝驚人巧合！FBI：凶嫌同居跨性別伴侶「極力協助辦案」

同學全震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格、喜好曝光

川普盟友柯克遇刺 「言論整肅」延燒美軍！傳國防部長指示幕僚處理

嘲諷言論遭禁 全美多人貼文慶柯克之死被調查或開除

相關新聞

他預言柯克被殺成真！早警告1致命漏洞 目擊者加碼爆「3千人零安檢」

美國總統川普盟友、保守派組織「美國轉捩點」創辦人柯克（Charlie Kirk）露天演講時遭槍殺身亡，震驚華府與國際社會...

柯克案新進展曝驚人巧合！FBI：凶嫌同居跨性別伴侶「極力協助辦案」

福斯新聞報導，美國聯邦調查局（FBI）官員透露，槍殺美國保守派領袖柯克的凶嫌羅賓森（Tyler Robinson）與一名...

川普訪英將簽署科技協議 聚焦AI等合作

英國駐華盛頓大使館今天表示，英美兩國正準備在未來幾天簽署具里程碑意義的科技協議，這是美國總統川普訪英行程的一部分

美國國務卿盧比歐：以色列襲卡達引美不滿 但無損兩國關係

美國國務卿盧比歐今天啟程前往中東時表示，美國對以色列在卡達針對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的攻擊並「不高興」，但這次攻擊...

昔學霸槍殺柯克 親友勸投案

美國保守派倡議人士柯克十日在猶他州猶他谷大學校園舉辦與現場群眾對話及辯論的活動時遭槍殺，廿二歲槍手泰勒．羅賓森在其父和牧...

密蘇里州通過選區重劃 有助共和黨眾院多拿下1席

密蘇里州參議會今天通過新的國會選區劃分圖，將有助於共和黨在明年的期中選舉多拿下1席的聯邦眾議院席位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。